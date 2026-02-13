Ile Maurice: Un trésor naturel enfin restauré et accessible

Le Vallée d'Osterlog Endemic Garden, situé à Le Val, a officiellement rouvert ses portes au public le 4 février. Ce site couvre 275 hectares de forêt de montagne subhumide, nichée entre les monts Lagrave et Laselle, deux sommets de la chaîne de Grand-Port. La Vallée d'Osterlog fait partie des 2% de forêts natives et endémiques restantes aujourd'hui, un pourcentage qui rappelle l'importance cruciale de préserver ce patrimoine naturel.

Pour mémoire, la Vallée d'Osterlog Endemic Garden a été placée sous l'égide de la Vallée d'Osterlog Endemic Garden Foundation en 2007, avant d'être officiellement ouverte au public en 2014. En 2025, le Vallée d'Osterlog Endemic Garden Foundation (Repeal) Bill a été adopté afin d'abroger la loi instituant cette fondation. Depuis, l'ensemble de ses fonctions et pouvoirs ont été transférés au National Parks and Conservation Service (NPCS), en vertu du Native Terrestrial Biodiversity and National Parks Act.

Ainsi, laVallée d'Osterlog est désormais gérée, administrée, conservée, entretenue et développée par le NPCS. Lors des débats au Parlement, le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, avait indiqué que depuis 2016, la situation s'y était aggravée, affirmant que «la gestion était complètement chaotique».

C'est à partir de mi-2025 que le NPCS a pris en main le site, de nombreux travaux de rénovation et d'amélioration ont été entrepris pour le rendre plus accueillant et fonctionnel pour les visiteurs, nous indique Premanand Roopa, Park ranger et Officer in charge du jardin.

Les infrastructures existantes, comme les kiosques et le parking, ont été rénovées, et de nouveaux aménagements ont été réalisés, dont un bassin à poissons et une pépinière. Le parcours de la promenade a également été repensé pour être plus «user-friendly», facilitant la visite. Le site dispose également d'aires de pique-nique pour permettre aux visiteurs de se restaurer et se rafraîchir.

Tambalacoque et «Pandamus palustris»

L'accès est désormais gratuit et le parc est ouvert jusqu'à 18 heures. Deux boucles principales sont proposées pour les promenades: la Cascade Tortue Loop Trail, de 1,6 km, et le Tambalacoque Trail, de 2,5 km. Les visiteurs ont la possibilité de profiter de la nature, en toute tranquillité, et d'observer des plantes, des tortues et des poissons et d'autres espèces dans la nature, comme des oiseaux et des lézards.

Une Field GeneBank permet, dès l'entrée, de découvrir les plantes de la forêt. Une volière dédiée au pigeon rose (Pink pigeon), a été installée, et d'autres animaux, comme les chauves-souris, sont observables.

Le site, qui était fortement dégradé, nécessite un entretien constant, explique Premanand Roopa. Les trois quarts de la zone étaient envahis par des plantes invasives comme le ravenal, menaçant les espèces indigènes rares comme le tambalacoque et l'Eugenia bogeri. Lors du nettoyage et des relevésrécents, un plant appelé Pandanus palustris, considéré comme éteint, a été retrouvé, et environ sept nouvelles espèces ont été identifiées. Les nouvelles explorations de la forêt pourraient permettre de découvrir d'autres espèces.

Les travaux de restauration se poursuivent, notamment l'extraction des plantes invasives et la plantation d'espèces indigènes et endémiques. Des études scientifiques seront également menées sur le site.

Le plus gros problème reste, comme dans tous les parcs nationaux, souligne le Park ranger, la pollution causée par certains visiteurs, qui jettent leurs déchets dans la nature. «Nous demandons aux visiteurs de ne pas jeter leurs ordures dans la nature, mais de les garder durant leur visite et les déposer dans les poubelles avant de partir. Ce geste simple permet à chacun de profiter pleinement de ce site exceptionnel, tout en contribuant à sa préservation.»

Civisme bienvenu

Le jardin est entretenu par une équipe d'une vingtaine de personnes. Pour garantir la sécurité et le bon état du site, avance Premanand Roopa, le nettoyage se fait quotidiennement et chaque matin, une personne inspecte les installations pour prévenir les risques de glissements de terrain ou de débordements lors de fortes pluies. D'ailleurs, en cas d'intempéries importantes, le site est fermé au public.

En semaine, ce sont surtout des touristes qui viennent profiter de ce patrimoine naturel, alors que durant le week-end, ce sont principalement des Mauriciens. Selon le Park ranger, la Vallée d'Osterlog joue un rôle essentiel à la fois pour la conservation, l'éducation et les loisirs.