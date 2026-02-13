Ile Maurice: L'Ecroignard Fayence Socio Cultural Group prêt pour le pèlerinage

L'Ecroignard Fayence Socio Cultural Group se distingue une nouvelle fois par sa rigueur et son esprit de solidarité, des valeurs pleinement visibles à travers les préparatifs du pèlerinage. Leur «kanwar» est déjà prêt pour ce vendredi 13 février, date à laquelle les pèlerins quitteront le Ganga Talao pour reprendre la route en direction d'Ecroignard.

C'est le mardi 11 février que les pèlerins ont porté leur « kanwar » en procession, marchant en file indienne jusqu'au temple de leur localité. Cette procession s'est déroulée dans une atmosphère de recueillement, ponctuée de séances de prières et de rituels dédiés à la bénédiction des «kanwar».

Cette année, le groupe a construit un total de 30 « kanwar » : 27 destinés aux membres du groupe et trois autres réalisés pour des personnes extérieures, comme c'est le cas chaque année. Ces trois « kanwar » sont partagés avec les personnes ayant formulé une demande auprès du groupe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le départ de Grand-Bassin, environ 75 membres prendront part au pèlerinage vers leur localité. Ils seront rejoints en cours de route par 20 à 25 personnes à Quartier-Militaire, venues les accompagner dans cette démarche de foi et de dévotion.