Afrique: Télécommunications - MTN se déploie davantage en milieu rural au Congo

L'élargissement de la couverture sur les zones blanches en milieu rural a fait partie des questions au menu de l'entrevue entre le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et le vice-président de MTN pour l'Afrique francophone, Carle Toriola, le 12 février à Brazzaville.

« On est sur 50% de couverture 5G au Congo. On continue avec le développement numérique et la connexion à des villages. On a lancé une nouvelle couverture dans plus de 100 villages », a indiqué le vice-président de MTN pour l'Afrique francophone au sortir de l'audience.

Dans ces villages, a-t-il poursuivi, les usagers auront la possibilité, entre autres, de faire des réunions visio-conférence, de télécharger des documents sans difficulté. « Nous ne pouvons faire tout cela que parce que nous avons un environnement stable ici au Congo », a souligné Carle Toriola avant de remettre quelques présents au président de la République en guise de remerciement pour son implication à l'implémentation de la technologie au Congo.