Afrique: Télécommunications - MTN se déploie davantage en milieu rural au Congo

12 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Les Dépêches de Brazzaville

L'élargissement de la couverture sur les zones blanches en milieu rural a fait partie des questions au menu de l'entrevue entre le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et le vice-président de MTN pour l'Afrique francophone, Carle Toriola, le 12 février à Brazzaville.

« On est sur 50% de couverture 5G au Congo. On continue avec le développement numérique et la connexion à des villages. On a lancé une nouvelle couverture dans plus de 100 villages », a indiqué le vice-président de MTN pour l'Afrique francophone au sortir de l'audience.

Dans ces villages, a-t-il poursuivi, les usagers auront la possibilité, entre autres, de faire des réunions visio-conférence, de télécharger des documents sans difficulté. « Nous ne pouvons faire tout cela que parce que nous avons un environnement stable ici au Congo », a souligné Carle Toriola avant de remettre quelques présents au président de la République en guise de remerciement pour son implication à l'implémentation de la technologie au Congo.

