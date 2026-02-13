Congo-Brazzaville: Partenariat - Signature d'un protocole d'accord entre UniCongo et le Pnud

L'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (UniCongo) et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ont officiellement scellé, le 12 février, à Brazzaville un protocole d'accord destiné à intensifier la collaboration entre le secteur privé congolais et les Nations unies en vue de contribuer au développement du Congo.

La formalisation, à en croire les deux parties, vient consacrer plus de deux années d'un travail conjoint jugé « exemplaire » à ce jour. Prenant la parole, Adama-Dian Barry, représentante résidente du Pnud au Congo, a rappelé l'urgence d'un partenariat public-privé solide. « Ce n'est plus une option, c'est une impérieuse nécessité », a-t-elle souligné. Pour elle, fort de plusieurs décennies d'expérience en accompagnement des États, le secteur privé joue un rôle central dans la création de richesse, de l'innovation et de l'emploi. « L'humanité souhaite éliminer la pauvreté d'ici les quatre prochaines années. Les moyens existent... autant d'opportunités de se réaliser... en un clin d'oeil grâce à des technologies qu'on reléguait naguère à la science-fiction », a-t-elle affirmé.

La collaboration entre le Pnud et UniCongo s'articulera autour de cinq axes stratégiques : la mobilisation d'investissements structurants pour soutenir le Plan national de développement 2022-2026; la réduction du chômage en vue du renforcement de l'employabilité de la jeunesse à travers le programme Stagi et les centres de formation qualifiante en faveur d'au moins 3000 jeunes diplômés ; l'appui au Programme national d'électrification des zones rurales ; la promotion du genre dans les entreprises et enfin la constitution d'un pipeline de projets structurants alignés sur les priorités nationales, dont les Contributions déterminées au niveau national 3.0 et le Programme multisectoriel intégré de soutien à l'entrepreneuriat.

Ces actions ont pour objectif de contribuer à une économie congolaise plus compétitive, plus écologique et plus juste. « Ce partenariat qui repose sur des objectifs partagés met en lumière l'importance capitale de la coopération entre le secteur public, le secteur privé et les partenaires de développement pour relever les défis économiques et sociaux auxquels le Congo est confronté », a rappelé Adama-Dian Barry.

Abondant dans le sens de la représentante du Pnud, Michel Djombo, président du Conseil d'administration d'UniCongo, a précisé que le cadre de partenariat formalisé devra permettre d'aller plus loin. « Il doit nous aider à consolider ce qui fonctionne, à élargir le champ des actions engagées et à structurer de nouvelles initiatives, tout en portant une attention particulière à la mesure de l'impact réel de nos actions. L'enjeu n'est pas de multiplier les programmes mais de s'assurer qu'il n'y ait pas un chevauchement des différentes initiatives, qu'elles se complètent », a-t-il déclaré.

Dans ce même élan, il a salué la dynamique instaurée avec le Pnud, fondée sur le dialogue, l'écoute et la co-construction. Le programme Stagi, déjà opérationnel, en est un exemple phare. « Il rapproche les jeunes du monde de l'entreprise, tout en offrant aux sociétés des profils mieux préparés. Nous en sommes particulièrement fiers », s'est réjoui Michel Djombo.

Le président d'UniCongo a également évoqué la création interne d'une commission Responsabilité sociétale des entreprises pour structurer leurs engagements sociaux et environnementaux. En conclusion, Michel Djombo a remercié le Pnud pour la qualité du partenariat, de l'écoute et l'approche pragmatique. En outre, il a salué l'engagement des équipes de part et d'autre dont le travail quotidien donne sa substance à cette collaboration.