Tunisie: Kerkennah - L'Association 'Kraten' se mobilise pour la restauration des habitats marins et de la biodiversité

Tunis — Un projet de mobilisation pour la restauration des habitats marins et de la biodiversité vient d'être lancé à Kerkennah, par l'Association "Kraten" du Développement Durable, de la Culture et du Loisir à Kerkennah (AKDDCL).

D'après l'association, le projet baptisé "MARHABA" et financé par le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF) dans le bassin méditerranéen vise à répondre aux pressions qui pèsent sur les écosystèmes marins de Kerkennah : dégradation des herbiers de posidonie, pêche illicite, pressions côtières, changement climatique et menaces sur des espèces clés comme la Grande Nacre et les tortues marines.

Le projet repose sur une approche intégrée et participative et capitalise sur les acquis de programmes antérieurs réalisés sur l'île et le savoir-faire local des pêcheurs et des communautés. Il est mené en collaboration étroite entre les institutions publiques, le milieu de recherche, la communauté locale, le réseau associatif et les pêcheurs pour une gestion concertée et durable de l'aire marine et côtière protégée des îlots nord de Kerkennah.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce lancement marque également le dévoilement de la nouvelle identité visuelle de l'AMCP des îlots nord de Kerkennah avec son propre logo, qui se veut porteur de message, de mobilisation et d'engagement.