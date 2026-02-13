Sénégal: Silence, « Giorgio » enregistre dans le studio de l'éternité

« Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Le journaliste Georges Déthié Diop de la Radio Futurs médias (Rfm), décédé hier, mercredi 11 février, continuera de vivre dans le cœur de ses amis, collègues, parents et auditeurs à travers sa voix.

Une voix s'est tue, le mercredi 11 février 2026. La Radio Futurs médias (Rfm) a perdu Georges Déthié Diop. Le paysage médiatique sénégalais a perdu une voix. Les voitures, bureaux, maisons et autres boutiques n'entendront plus son « mesdames et messieurs, il est midi, l'heure du journal ».

À la commune de Ndiaganiao, il a été arraché un fils. Dans le village de Ndiandiaye, c'est un voisin exemplaire qu'on pleure. « C'est une grande perte », témoigne Aly Diouf, du quotidien national « Le Soleil », qui est du même voisinage que le défunt. Il garde de lui le souvenir d'un « homme affable d'une courtoisie exquise ». Aly Diouf salue aussi la mémoire du professionnel qui a rendu l'âme. Issu de la 35e promotion du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti), le défunt y a côtoyé E. Massiga Faye du « Soleil ».

De Georges, ce dernier dit : « Avec une solide formation dans le domaine de l'information documentaire à l'Ebad avant le Cesti, « Giorgio », comme je l'appelais, avait ce souci de la précision. Il était très soigneux ». « Il s'est tué à la tâche jusqu'à la dernière minute » Pour son collègue Macoumba Bèye, cet homme qu'on entendait derrière le micro était d'« une dimension incommensurable ». Cette caractéristique de G.D.D., sous la plume de Monsieur Faye, se rend de cette façon : « Son sourire solaire ne le quittait jamais.

Avec une rare bienveillance, il avait cette faculté de mettre à l'aise les gens qui l'entouraient ». Georges s'en va. Mais, chez son camarade de promotion, Georges demeure. « Avec cet abîme de tristesse qui nous habite, cette pensée de l'écrivain Jean d'Ormesson est bien à propos : « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents, dans la mémoire des vivants » », conclut l'ami.

Du Cesti à la Rfm, Macoumba Bèye et Georges Déthié Diop ont compté plus de vingt ans de compagnonnage. Ce qui témoigne de la fidélité dont savait faire montre le disparu. Il fut fidèle aux amis, et « toujours fidèle au poste », ainsi que souligné par M. Bèye. La preuve : « Il n'a jamais cherché des justifications pour pouvoir s'absenter ». La preuve ultime : « Il s'est tué à la tâche jusqu'à la dernière minute parce qu'il a fait le journal de 7 heures. Moi, je l'attendais pour l'invité de Rfm matin, et il n'est pas venu ».

Il ne le verra plus vivant. Georges, renseigne Macoumba, « aurait pu profiter de beaucoup de situations, mais il a choisi de vivre autrement ». En effet, le Déthié qu'a connu M.B est de ces hommes qui comptent la dignité parmi leurs valeurs. Dans cette dignité, il a vécu. Avec sa dignité, il est parti. Fidèle, il fut. Digne, il fut. Fédérateur, aussi. « Je ne connais pas une relation qui s'est mal terminée entre lui et quelqu'un, et la cause ne pouvant être de sa faute », témoigne le camarade de promotion, ami et collègue.

« Je suis vraiment triste d'avoir perdu quelqu'un que je peux considérer comme un modèle » : cette dernière phrase de Macoumba Bèye peut sans doute être dite par plus d'un, concernant Georges Déthié Diop. Beaucoup, comme Boubacar Dieng, journaliste lui aussi, ont salué à leur manière la mémoire de leur « cher maître ». Georges Déthié Diop est parti pour le royaume de l'éternité, laissant derrière lui une voix qui restera immortelle dans le coeur des amis, collègues, parents et auditeurs. Il sera inhumé ce samedi 14 février à Ndiaganiao, son village natal.