Sénégal: Cérémonie d'adieu du Général Mbaye Cissé - Les honneurs de la République

La République a rendu, hier, au Camp Dial Diop de Dakar, un hommage mérité au général Mbaye Cissé. Après 39 ans sous les drapeaux, il signe son départ du service actif.

Sur le carré d'armes du Camp Dial Diop de Dakar, des chapiteaux blancs, ornés des couleurs de la Nation, accueillent les invités civils et militaires, les familles et les proches venus assister à la cérémonie d'adieu du Chef d'État-major des Armées, Mbaye Cissé. À la fin du discours du ministre des Forces Armées, le général Cissé, devant les drapeaux et en présence de ses frères d'armes, se lève de son siège pour le dernier salut devant les drapeaux. Son uniforme, impeccablement ajusté, porte les insignes d'un parcours long et façonné par le devoir.

Son allure sereine témoigne de la confiance d'un destin guidé par la discipline. Accompagné par la sonorité solennelle des fanfares, il avance d'un pas mesuré et assuré. Le moment, suspendu dans le temps, est empreint d'émotion. Après avoir fait le tour des étendards, il emprunte la voix qui le mène à son véhicule rutilant, symbole de la fin d'un chapitre et du passage de témoin. Il transmet désormais le flambeau au vice-amiral d'escadre Oumar Wade, qui sera installé dans ses nouvelles fonctions de Chef d'État-major des Armées le 17 février prochain.

Auparavant, dans le cadre solennel de la salle des souvenirs du camp Dial Diop de Dakar, une page importante de l'histoire s'est écrite avec la signature du livre d'or par le général d'armée, chef d'État-major général des armées sortant. Il a exprimé sa profonde gratitude envers le chef suprême des armées, le ministre des Forces Armées, ainsi que l'ensemble des grands commandements et partenaires. Il a aussi salué leur engagement, tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Le Général Cissé a, en outre, rappelé les valeurs cardinales qui doivent guider chaque soldat, à savoir l'honneur, la discipline et le sens élevé du devoir.

Il a exhorté les troupes à rester «unies dans l'effort» et «exemplaires dans la conduite» afin que l'armée demeure ce qu'elle a toujours été, c'est à dire un pilier de stabilité et de confiance pour la nation sénégalaise. Né en 1964 à Kaolack, le général d'armée Mbaye Cissé a été nommé à la tête des armées le 6 avril 2023 et installé officiellement le 24 avril 2023. La cérémonie d'adieu d'hier marque ainsi la fin de son commandement et son départ du service actif après près de 39 ans sous les drapeaux.

Brillant intellectuel, il a fréquenté de prestigieuses écoles au Sénégal, en France et aux États Unis, notamment la 9e promotion de l'Enoa de Thiès (1988 1990), l'École d'artillerie de Draguignan en France et celle de Fort Sill aux États Unis. Ses brillants résultats lui ont ouvert les portes du Command and General Staff College de Fort Leavenworth et du Collège interarmées de défense à Paris. Sa carrière est marquée par des commandements au sein du bataillon d'artillerie et des séjours en opérations intérieures comme extérieures.

Après avoir commandé la zone militaire n°2 (2016 2019), il a été chef de cabinet du Cemga, puis nommé Directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds), en juillet 2020, avant de devenir Chef de l'État major particulier du président de la République en octobre 2022.