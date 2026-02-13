Sénégal: Gouvernance territoriale - Le président Diomaye Faye appelle à une administration orientée vers les résultats

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé jeudi au Palais de la République une réunion stratégique avec les gouverneurs de région, quelques jours après sa tournée dans le Sénégal oriental, réaffirmant la nécessité de renforcer l'autorité de l'État dans les territoires à travers une administration plus performante et attentive aux préoccupations des citoyens, a-t-on appris de source officielle.

Selon le communiqué de la présidence, le chef de l'État a rappelé que « l'autorité de l'État se mesure dans les territoires, à la qualité du service rendu aux citoyens et à la capacité d'anticiper les tensions sociales, économiques et sécuritaires ». À cette occasion, trois priorités ont été réaffirmées.

Il s'agit, d'abord, d'« une administration territoriale modernisée et orientée vers la culture de résultats », ensuite d'« une vigilance renforcée face aux enjeux fonciers et aux signaux sociaux », et enfin d'« une coordination rigoureuse des services déconcentrés pour une action publique plus lisible et plus efficace ».

Le président Faye a également indiqué que le Plan stratégique 2025-2029 de la Direction générale de l'Administration territoriale constitue désormais le cadre de référence de l'action dans les régions, en cohérence avec l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050. En validant les recommandations issues des travaux, le chef de l'État engage l'administration vers « une présence territoriale plus forte », présentée comme un gage de stabilité, de cohésion nationale et de renforcement de la confiance des populations envers l'action publique, souligne le texte.