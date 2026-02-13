Sénégal: Un symbole d'une coopération tournée vers l'avenir

Entre coopération économique, transfert de technologies et ambition régionale, la construction de la polyclinique de Dakar illustre le dynamisme du partenariat entre la Türkiye et le Sénégal. Porté par le groupe Sila, dirigé par le Dr Ihsan Şahin, ce projet de pointe ambitionne de positionner le Sénégal comme un futur hub de référence en matière de santé en Afrique de l'Ouest.

Sur le flanc gauche de l'Hôpital Principal, le long de la ruelle jouxtant la partie du Palais de la République abritant le Secrétariat général du Gouvernement, une imposante bâtisse de béton et de verre se dresse vers le ciel. Sortie de terre en à peine trois ans, sans faste particulier, elle affiche aujourd'hui une silhouette achevée. Les gros oeuvres sont terminés et sa façade immaculée lui confère un certain lustre dans ce cadre verdoyant, dominé par un majestueux baobab faisant office de giratoire pour les rares automobilistes empruntant cette voie menant à Terrou Baye Sogui.

Cette infrastructure, c'est la polyclinique de Dakar. Elle porte l'empreinte du groupe Sila, une entreprise turque de Btp fondée et dirigée par le Dr Ihsan Şahin, médecin de formation et homme d'affaires aguerri. Figure incontournable de la coopération économique entre la Türkiye et l'Afrique, il incarne une vision ambitieuse du développement sanitaire à l'échelle internationale. Fort de plus de 28 années d'expérience, le Dr Sahin, élu récemment président du Conseil d'affaires Türkiye-Sénégal du DEİK, a piloté des projets hospitaliers dans plus de vingt pays, totalisant plus de 10 000 lits construits et gérés.

Aujourd'hui, le groupe Sila est reconnu comme un acteur global de la santé, intervenant dans la construction et la gestion d'infrastructures sanitaires, la construction industrielle et résidentielle, ainsi que dans la production de consommables médicaux. En Europe, il exploite l'une des plus grandes unités industrielles de fabrication de dispositifs médicaux et accompagne de nombreux hôpitaux à travers le monde, dans le cadre de partenariats public-privé ou de projets entièrement privés.

Implanté en Afrique depuis plus de quinze ans, le groupe accorde une importance stratégique à l'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement au Sénégal, considéré comme un pays pivot et un partenaire privilégié de la Türkiye. Cette coopération s'inscrit dans des relations historiques solides et une présence économique turque croissante dans des secteurs clés tels que la construction, l'énergie, l'agroalimentaire et l'industrie.

Un projet d'envergure régionale

Bien plus qu'un simple établissement hospitalier, la polyclinique de Dakar se veut un projet stratégique à portée régionale. Elle ambitionne de devenir la structure de soins la plus avancée technologiquement d'Afrique de l'Ouest. « L'infrastructure regroupera l'ensemble des services médicaux essentiels : urgences, soins intensifs, oncologie, imagerie médicale de pointe et laboratoires de grande capacité. Des équipements de dernière génération, encore inexistants dans la sous-région, y seront installés », explique le Dr Ihsan Shahin Şahin.

L'objectif est de mettre fin aux coûteuses évacuations sanitaires vers l'étranger, conformément à la vision portée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko. « À terme, le Sénégal ne sera plus seulement un pays de départ pour les soins, mais un pays d'accueil, capable de prendre en charge des patients venus de toute l'Afrique de l'Ouest », souligne-t-il. Un objectif d'autant plus réaliste que le Sénégal dispose déjà d'un atout majeur : des ressources humaines hautement qualifiées, composées de médecins, de spécialistes et de personnels de santé reconnus.

« L'enjeu réside désormais dans la mise à niveau des infrastructures, un défi auquel répond précisément ce projet », ajoute le Dr Shahin Şahin. La polyclinique sera également dotée d'installations dédiées à la transplantation rénale et hépatique, et ambitionne de devenir un centre de formation et de transfert de compétences au profit des professionnels de santé de la sous-région. Lancé il y a environ trois ans, le projet affiche aujourd'hui un état d'avancement très satisfaisant. La capacité initiale est fixée à 110 lits, avec des possibilités d'extension à moyen terme.

La majorité des travaux de construction est achevée, les équipements médicaux sont en cours de livraison, tandis que la formation du personnel et l'installation du système d'information hospitalier se poursuivent. La mise en service est prévue pour avril 2026, avec l'accueil des premiers patients.

Pour le Dr Ihsan Shahin Şahin, la relation entre la Türkiye et le Sénégal repose sur une logique claire : investissement, transfert de compétences et développement durable. Une coopération qu'il qualifie sans hésitation de « gagnant-gagnant ».Et de conclure avec conviction : « Nous aimons le Sénégal, et le Sénégal est notre deuxième pays patrie ?».