Sénégal: Chavirement d'une vedette de la Marine nationale - Trois militaires portés disparus

12 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Une vedette de la Marine nationale a chaviré, mercredi matin, à l'embouchure du fleuve Sénégal, faisant trois militaires portés disparus, a annoncé la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa).

Dans un communiqué signé par le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, directeur de l'Information et des relations publiques des armées, il est précisé que l'embarcation a chaviré aux environs de 9 heures alors qu'elle effectuait « une mission de liaison ». Selon la même source, la vedette « aurait fait face à une forte houle consécutive à une dégradation des conditions météorologiques ».

Le bilan provisoire des opérations de secours fait état de « 10 rescapés » tandis que « trois militaires sont portés disparus ». L'épave a été récupérée. La Dirpa indique que « des recherches approfondies impliquant des moyens aériens, maritimes et terrestres se poursuivent pour retrouver les trois disparus ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.