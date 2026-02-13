Sénégal: Chavirement d'une vedette de la Marine nationale - Trois militaires portés disparus

Une vedette de la Marine nationale a chaviré, mercredi matin, à l'embouchure du fleuve Sénégal, faisant trois militaires portés disparus, a annoncé la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa).

Dans un communiqué signé par le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, directeur de l'Information et des relations publiques des armées, il est précisé que l'embarcation a chaviré aux environs de 9 heures alors qu'elle effectuait « une mission de liaison ». Selon la même source, la vedette « aurait fait face à une forte houle consécutive à une dégradation des conditions météorologiques ».

Le bilan provisoire des opérations de secours fait état de « 10 rescapés » tandis que « trois militaires sont portés disparus ». L'épave a été récupérée. La Dirpa indique que « des recherches approfondies impliquant des moyens aériens, maritimes et terrestres se poursuivent pour retrouver les trois disparus ».