Cote d'Ivoire: Procédures de passation des marchés publics - Les inspecteurs généraux des ministères outillés

L'Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) organise les 12 et 13 février 2026, à Grand-Bassam, un séminaire de sensibilisation des inspecteurs généraux des ministères dans le domaine des marchés publics. Cette rencontre qui a pour thème : « Procédures et processus de règlement des conflits et des audits des marchés publics » réunit les inspecteurs, les contrôleurs et les auditeurs généraux de l'administration.

Elle vise à permettre aux inspecteurs généraux d'avoir des connaissances approfondies sur les procédures de passation des marchés publics ; de connaître les procédures de règlement des différends et de prononcer des sanctions des violations de la réglementation des marchés publics ; d'approfondir leurs connaissances en matière de conduite des audits des marchés publics, ainsi que d'asseoir le canevas d'un cadre général de collaboration avec l'Arcop.

La secrétaire générale 2 de la préfecture, Bah Sylvie, représentant le préfet du département de Grand-Bassam, a souligné que le sujet de la commande publique revêt une importance cruciale en raison du nombre croissant des marchés publics passés chaque année. « Les montants générés par les marchés publics nous engagent à plus d'un titre. Il est donc important de nous assurer de la redevabilité des acteurs en charge de la gestion des deniers publics et de leur maîtrise de la réglementation en vigueur », a-t-elle déclaré.

Pour elle, ce séminaire s'inscrit dans une dynamique de bonne gouvernance par le renforcement des capacités des institutions. « Les marchés publics, nous le savons, constituent un instrument stratégique de mise en œuvre des politiques publiques. Ils sont au cœur du développement économique et social, car ils permettent à l'État de répondre aux besoins collectifs, tout en stimulant l'activité des entreprises », a insisté la secrétaire générale 2 de la préfecture de Grand-Bassam.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En effet, leur importance impose en conséquence une gestion rigoureuse respectueuse des textes et des principes de guide. « C'est dans ce cadre que votre rôle, chers participants, prend toute sa dimension. Je voudrais donc vous encourager à tirer pleinement profit de ce séminaire organisé par l'Arcop et vous exhorter à prendre une part active aux travaux étant persuadé que des enseignements pertinents découleront des échanges pour le bien du système des marchés publics et surtout pour le bien-être de nos populations », a-t-elle exhorté.

La présidente de l'Arcop, Diomandé Massandjé Bamba, a rappelé que ce séminaire fait suite aux recommandations de la rencontre organisée en septembre 2025 dont l'objectif visait à mettre en place un cadre de collaboration renforcé entre l'Arcop et les inspections générales des ministères en vue de la consolidation de la gouvernance dans les processus de passation et d'exécution de la commande publique.

« Le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui donne l'occasion de partager avec les inspecteurs généraux et leurs collaborateurs, les principes fondamentaux de la passation et de la régulation des marchés publics », a expliqué la présidente de l'Arcop, précisant que cette initiative s'inscrit dans une volonté continue de bâtir un système de la commande publique transparent, efficace et responsable.

Pour elle, la commande publique est un levier stratégique majeur pour le développement socio-économique, car elle représente une place substantielle des dépenses publiques. « Ce projet revêt une grande importance pour nous régulateurs, car par ce canal, nous entendons renforcer l'impact de nos actions sur l'amélioration du système de la commande publique en garantissant la mise en œuvre des recommandations issues de nos audits et l'exécution des décisions prises par nous dans le cadre des processus de passation des marchés », fait-elle observer.

A l'en croire, la collaboration étroite entre l'Arcop et les inspections générales apparaît nécessaire pour renforcer le climat de confiance entre l'État, les opérateurs économiques et les citoyens.