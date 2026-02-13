Cote d'Ivoire: Filière coton - Intercoton, une participation remarquable à la JNPCA 2026

L'interprofession continue d'encadrer les producteurs en vue d'améliorer la rentabilité de la filière.

La 2e Journée nationale du producteur du coton, de l'anacarde et du karité (Jnpca), qui s'est tenue du vendredi 6 au samedi 7 février 2026 à Yamoussoukro, précisément à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, a été marquée par une participation significative de l'Interprofession agricole de la filière coton en Côte d'Ivoire (Intercoton).

Durant ces 48 heures d'échanges, de célébration et de reconnaissance du monde agricole, Intercoton a dignement représenté la filière coton, affirmant ainsi sa proximité avec les acteurs de la chaîne de valeur et son engagement constant en faveur d'une filière structurée, performante et durable, l'un des piliers essentiels de l'économie nationale.

Elle était représentée par Moussa Soro, président du conseil d'administration (Pca), à la tête d'une importante délégation composée de Jean-Baptiste Siontiamma Silué, directeur exécutif, et de l'ensemble des directions de l'interprofession.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À ce rendez-vous de la 2e édition des Jnpca, Intercoton a assuré une présence remarquée à travers un stand qui lui était dédié, véritable espace d'échanges, d'informations et de valorisation de la filière coton.

En outre, les acteurs de la filière se sont distingués par l'obtention de plusieurs prix célébrant l'excellence. Il convient de retenir, en particulier, que le très convoité Prix Alassane Ouattara du meilleur producteur de coton a été décerné à Banaga Silué. En récompense, il a reçu un trophée ainsi qu'un tracteur agricole de 60 CV, avec ses accessoires, notamment une charrue, un pulvérisateur et une remorque. Ce prix consacre ainsi son engagement et ses performances exceptionnelles dans la production cotonnière.

Moussa Soro s'est réjoui de la participation de l'interprofession à cette 2e édition des Jnpca. « En tant que premier responsable de notre interprofession, voir toutes ces distinctions lors de ces journées constitue un encouragement fort pour nos acteurs. Nous sommes convaincus que cela va booster la production de coton », a-t-il déclaré.

Le Pca a tenu à rassurer que la filière coton se porte aujourd'hui de mieux en mieux. « Nous avons connu des difficultés, mais nous sommes en train de nous relever pour atteindre le niveau que nous avions auparavant », a-t-il assuré.

Pour sa part, Jean-Baptiste Siontiamma Silué a indiqué que, dans le cadre de la relance durable de la filière coton, un accent particulier est mis sur la recherche. « Nous travaillons sur la mise au point de variétés à fort potentiel de rentabilité. Nous intervenons également dans la restauration des sols afin d'intensifier la productivité des producteurs », a-t-il expliqué.

En outre, il a précisé qu'un accent est également mis sur le renforcement des capacités des producteurs, afin de les rendre autonomes et capables d'adopter les innovations mises en place. « Il s'agit notamment du labour mécanisé avec des tracteurs, du traitement phytosanitaire à l'aide de drones, ainsi que d'autres innovations visant à réduire la pénibilité de la production de coton et à rendre cette culture attractive et rentable pour les producteurs », a souligné le directeur exécutif.