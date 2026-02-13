Cote d'Ivoire: Préservation de la lagune Ébrié et plaques d'immatriculation/Amadou Koné rassure - 'Toutes les dispositions seront prises'

Le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a effectué une visite de terrain.

Double front pour le ministre des Transports et des Affaires maritimes. Entre la préservation de la lagune Ébrié et les retards constatés dans la pose des plaques d'immatriculation, Amadou Koné a tenu à apporter des réponses claires. En visite de terrain, le 11 février 2026, à Abidjan, il a affiché fermeté, transparence et engagement.

Accompagné du ministre délégué chargé des Affaires maritimes, Célestin Serey Doh, il s'est rendu sur les rives de la lagune Ébrié où des alertes font état de remblais jugés anarchiques. « Il y a une mesure de suspension qui n'est pas levée depuis 2023 », a rappelé Amadou Koné, précisant que « des dizaines d'hectares ont été remblayés ». Tout en reconnaissant des irrégularités, il s'est voulu rassurant : « Notre lagune n'est pas en danger. (...) On a à peu près un millier d'hectares impactés, soit environ 0,80 % ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a insisté sur l'application stricte du décret de 2019 encadrant les opérations de remblais. « On ne peut pas faire de remblais à but lucratif, ce n'est pas autorisé », a-t-il martelé. Seuls les projets d'extension villageoise, après autorisation d'une commission compétente, ainsi que les investissements publics sont admis.

« Tous ceux qui ont fait des remblais depuis la suspension de 2023 doivent savoir que des sanctions sont prévues », a-t-il averti, évoquant des mesures plus fermes, y compris pénales, en collaboration avec la justice. Au cours de cette séquence, le ministre a également rencontré les chefferies d'Abatta et de M'Pouto, qui ont réaffirmé leur engagement en faveur de la préservation de la lagune.

La seconde étape de la visite a conduit le ministre au Guichet unique automobile (Gua) de Vridi. Il y a constaté un ralentissement dans la production des plaques d'immatriculation. « C'est un service public », a-t-il rappelé, promettant des mesures rapides pour résorber le stock de dossiers en attente. « Toutes les dispositions seront prises pour que les plaques soient disponibles d'ici la fin du mois », a assuré le ministre.

À l'issue d'une séance de travail réunissant l'ensemble des acteurs - Gua, Sicta, Mayelia, Emu-CI, Quipux Afrique, Côte d'Ivoire Logistique, Biva et la Direction générale des Transports terrestres et de la Circulation (Dgttc) - le directeur général de la Dgttc, Oumar Sacko, a fait le point sur les chiffres. À ce jour, le volume global des dossiers ouverts s'élève à 59 000 : 9 000 dossiers ont été facturés, 27 000 ont été traités (début de procédure engagé), 8 000 ont reçu un numéro d'immatriculation et environ 1 500 cartes grises ont été éditées.

Or, l'édition de la carte grise constitue un préalable indispensable à la pose des plaques. Le principal blocage se situe précisément à ce niveau. Certaines exigences administratives, notamment la vérification de la ville de naissance du propriétaire, ralentissent le traitement des dossiers. La moindre erreur entraîne un rejet, alors même que cette information n'apparaît pas sur la carte grise. Ces dysfonctionnements sont en cours de correction.

Une part importante des dossiers concerne par ailleurs les motos, notamment à Bouaké et Korhogo où la pose des plaques pour les deux -roues accuse un retard particulier. Dans le cadre des réformes engagées, une plateforme en ligne a été développée pour les concessionnaires agréés. Elle permet d'introduire directement les demandes d'immatriculation après validation du dédouanement par la Douane, sans passage physique au guichet unique.

À compter du 1er mars, la plateforme sera ouverte à l'ensemble des concessionnaires agréés, qui représentent environ 75 % des immatriculations. Depuis l'interdiction d'importer des véhicules de plus de cinq ans, leur vente a fortement progressé. Aujourd'hui, 7 véhicules sur 10 immatriculés proviennent de ce circuit officiel.