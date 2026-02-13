Cote d'Ivoire: Participation politique des jeunes - Le centre ESD lance l'École citoyenne d'engagement politique

Dans le cadre du renforcement de la culture démocratique, de la promotion de l'engagement citoyen responsable et de la formation de leaders conscients des enjeux de gouvernance, de paix et de développement durable, le centre d'Éducation pour une société durable (Esd) a initié l'École citoyenne d'engagement politique (Ecep). Le lancement officiel de cette école s'est tenu le 6 février 2026, à Abidjan-Plateau. Ce projet bénéficie du financement du National Endowment for Democracy, une fondation américaine.

Durant six mois, soixante auditeurs et auditrices suivront une formation intensive axée sur la compréhension du système politique, le développement du leadership, l'analyse stratégique et la promotion d'un engagement citoyen responsable.

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, qui a présidé cette cérémonie, a salué cette initiative du centre Esd qui, a-t-il indiqué, confirme l'engagement de cette organisation en faveur du renforcement de la culture citoyenne et démocratique en Côte d'Ivoire. Ce, en vue de préparer la relève et de préserver l'héritage culturel. Il a, en outre, exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des partenaires qui accompagnent ce projet.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette occasion, Aquilas Yao, vice-président du centre Esd, a souligné que l'ouverture de ce programme traduit un engagement fort en faveur de la démocratie et de la participation citoyenne. Selon lui, il s'agit d'un investissement stratégique dans le capital humain, notamment les jeunes et les femmes, afin de préparer une relève politique compétente, inclusive et engagée. « L'Ecep se veut un espace d'apprentissage, mais aussi un cadre de réflexion, de débat et d'expérimentation », a-t-il précisé.

Pour sa part, Magloire N'Dehi, chef de l'Unité gouvernance du Pnud en Côte d'Ivoire, a rappelé que le pays, dont près de 70 % de la population est constituée de jeunes, aspire à devenir une grande nation. « Si nous voulons bâtir cette grande nation, il est indispensable de miser sur l'éducation civique et la formation politique des jeunes. Ils doivent maîtriser les notions d'État, de République et de démocratie », a-t-il affirmé. Il a également encouragé les participants à tirer pleinement profit de cette formation, inscrite dans la vision Côte d'Ivoire 2040.

Représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Traoré Wodjo-Fini, conseiller technique, a félicité le Centre Esd pour cette initiative. Il a décrit l'Ecep comme un espace d'échanges et de discussions dédié à la formation politique des jeunes et à leur structuration générationnelle.

Invitant les participants à faire preuve de ponctualité, de discipline et de vision citoyenne, il a cité Nelson Mandela : « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Il a par ailleurs souligné l'importance des Technologies de l'information et de la communication (Tic), qu'il considère comme une opportunité majeure pour la jeunesse, afin de former, à moyen et long termes, des leaders politiques de référence pour le pays.

Créé en 2011 en Côte d'Ivoire, le centre Esd est une organisation non gouvernementale engagée dans la formation politique et l'appui à la participation civique des jeunes. Ses domaines d'intervention couvrent l'éducation citoyenne, la promotion de l'accès au droit, le dialogue pour la paix, la cohésion sociale, ainsi que l'éducation aux médias et à l'information.