Cote d'Ivoire: 14 sélectionneurs outillés

Le séminaire qui a regroupé pendant trois jours à Abidjan, les 14 entraîneurs des sélections féminines et masculines des sept pays de la zone Ufoa B, s'est achevé hier, mardi 10 février, sur une note de satisfaction chez les participants.

« Ce séminaire était basé sur la thématique des nouvelles tendances du football moderne. Nous avons égrené beaucoup de termes, notamment l'utilisation des nouvelles technologies... Aujourd'hui, le football évolue tellement vite qu'il ne faut pas rester sur les anciens acquis, beaucoup de choses ont changé dans la méthodologie puisque de plus en plus nous tendons vers une autonomisation des joueurs », s'est exprimé le coach des Eléphanteaux U17, Diabaté Bassiriki.

Il a également été question des nouvelles règles de l'arbitrage. Des thématiques importantes à maîtriser avant la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2026 qui débute fin avril 2026.

Pour Touré Clémentine, l'experte Caf/Fifa, est revenue sur l'importance de permettre à ces entraîneurs de bénéficier de ce genre de formation en faveur des sélectionneurs sur l'importance des différentes licences Caf.

« Il est important pour eux de connaître les exigences de la Caf, d'avoir des diplômes requis ou alors les licences requises pour officier sur le ban de touche pendant les compétitions internationales, surtout pour les prochaines échéances, à savoir la Can des U17, U20 et aussi pour la ligue des champions Caf et la Coupe de la confédération. Il est capital pour eux d'avoir la licence A Caf. Il est donc important pour nos fédérations de se mettre à jour », a insisté l'ancienne coach des Eléphantes de Côte d'Ivoire.

Elle est également revenue sur le niveau intéressant des participants. « Il faut mener ce genre d'action pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de la Caf », a-t-elle conclu.