Sénégal: Saint-Louis - Un projet de 176,8 millions FCFA pour lutter contre la malnutrition

Le département de Saint-Louis a officiellement lancé, ce jeudi, le Projet d'appui à la gouvernance multisectorielle de la nutrition, une initiative portée par l'ONG Eau Vie Environnement (EVE) avec le soutien financier de la Fondation privée espagnole Nous Cims. D'un budget global de 176 800 000 FCFA et prévu pour une durée de 24 mois (2026-2027), le programme ambitionne de renforcer durablement la coordination des actions de lutte contre la malnutrition.

La cérémonie de lancement, présidée par le préfet du département, Abou Sow, a réuni autorités administratives, élus locaux, services techniques, partenaires institutionnels et acteurs communautaires. Pour Cheikh Pathé Fall, référent technique nutrition et sécurité alimentaire à l'ONG EVE, l'enjeu principal est d'améliorer l'impact des interventions.

« L'idée derrière ce projet est de produire plus d'impact et plus de pérennisation dans la lutte contre la malnutrition. On n'a pas toujours besoin de mobiliser énormément de moyens financiers. Il faut surtout développer des approches efficaces et efficientes », a-t-il expliqué. Le projet s'inscrit dans la dynamique de la Politique nationale de développement de la nutrition et du Plan stratégique multisectoriel 2024-2028. Il vise notamment à renforcer l'implication des collectivités territoriales afin d'assurer une prise en charge durable des questions nutritionnelles.

Le préfet Abou Sow a insisté sur la nécessité de mettre fin à la dispersion des initiatives. « Il y a énormément d'interventions en matière de nutrition dans nos territoires, parfois cinq ou six projets dans un même département, sans véritable cohérence. Nous voulons une gouvernance multisectorielle solide avec des résultats mesurables sur le terrain », a-t-il déclaré.

Concrètement le projet prévoit la mise en place d'un Comité départemental de développement de la nutrition (Cddn) ainsi que de cinq cadres communaux de gouvernance nutritionnelle dans les communes de Saint-Louis, Gandon, Fass Ngom, Mpal et Ndiébène Gandiol. Ces cadres auront pour mission de coordonner les actions, d'élaborer des plans d'action communaux et d'intégrer des budgets dédiés à la nutrition dans les politiques locales.

« Chaque franc investi doit produire un résultat vérifiable. Il ne s'agit pas seulement de créer des comités, mais des comités qui fonctionnent et qui rendent compte », a ajouté le préfet. Le projet comporte également un important volet opérationnel ciblant les communes de Fass Ngom et Mpal, où la situation nutritionnelle reste préoccupante.

Parmi les actions prévues, la signature de conventions tripartites entre communes, EVE et relais communautaires, des formations sur la prise en charge de la malnutrition aiguë, des campagnes semestrielles de dépistage des enfants de 6 à 59 mois, le renforcement des dispositifs communautaires et cliniques. À travers cette initiative, Saint-Louis entend poser les bases d'une gouvernance territoriale pro-nutrition renforcée, avec pour objectif final une réduction durable de la malnutrition infantile dans le département.