Madagascar: Festival - Le « Tsapiky » à l'honneur

Les 25, 26, 27 et 28 février prochains, le Jardin de la Mer de Toliara accueillera le grand festival du « Tsapiky ». Après son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, le ministère de la Communication et de la Culture souhaite faire davantage connaître ce genre musical et chorégraphique emblématique du Sud-Ouest.

« Un grand festival se tiendra à Toliara, d'où est né le genre musical Tsapiky. Ce sera un temps fort culturel qui fera vibrer la ville et permettra surtout de mieux faire connaître ce genre musical », explique Christian Randrianiriko, directeur régional de la Communication et de la Culture Atsimo-Andrefana.

Un concours de danse « Tsapiky » est organisé depuis la fin du mois de janvier, à l'issue duquel les meilleurs danseurs participeront au festival. Le « Tsapiky » n'est pas seulement un rythme traditionnel du Sud : il est présent dans les fêtes traditionnelles, les mariages comme dans les funérailles.Le festival du « Tsapiky », organisé à la fin du mois, sera animé par des chants et danses du genre musical, ainsi que par des expositions sur la culture du Sud-Ouest.