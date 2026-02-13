Madagascar: Mille-feuille

13 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja

Jour férié ou chômé, il y a des pans entiers de la population qui n'ont pas d'autre choix que de vaquer à leurs occupations quotidiennes, qu'il vente ou qu'il pleuve. Et c'est bien le cas de le dire en ces temps cycloniques.

Passée la plus grosse alerte, les épiceries de «marchandises générales» ouvrent ; les échoppes de «mofo gasy», «ramanonaka et «menakely» attendent d'offrir un café chaud ; les marchands de fruits et légumes sont au rendez-vous des clients habituels qui doivent faire le «tsena» au jour le jour.

Tout le monde a vu les images terribles de la dévastation dans la ville de Toamasina. Le cyclone de mars 1959 n'avait pas été plus clément, mais la mémoire populaire n'en a pas gardé un souvenir précis. Et l'absence, à l'époque, de Facebook ne permettait pas cette accumulation d'images de ruines et de désespoir que «Gezani» laissera aux générations futures. Et pourtant, dès le 1er avril 1959, l'état d'urgence avait été décrété sur tout le territoire national : mais, à l'époque encore, aucun groupe Mahaleo n'existait pour raconter en musique l'effroi d'un «Kamisy».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Laissons 1959, quittons 1984, et retrouvons la réalité banale de 2026 dans la Capitale d'un pays en sous-développement. Les vélos-taxi attendent, mais leur clientèle habituelle doit être concernée par la dispense officielle imposée par cette parenthèse cyclonique. Léger bouchon derrière un pousse-pousse et sa cargaison de sacs de charbon, le temps également de dépasser une charrette à bras qui va livrer quelque part cette épave de 3CV, châssis et éléments de carrosserie démontés pêle-mêle.

L'exiguïté des maisons et l'extrême promiscuité qu'elle suppose poussent sans doute encore davantage de gens pauvres d'un PMA (pays moins avancé) vers les bars. Attente plus improbable pour les restaurants qui escomptaient que les familles fassent de ce jour un weekend anticipé.

Bombance là, drame ailleurs. Réalité et réalisme d'une île-continent, mille-feuille ethnico-socio-économique. Le grand mot de «Fihavanana» en prend un coup quand le toit s'envole mais que le passant subtilise encore la feuille de tôle ondulée. Madagascar, archipel d'une mosaïque intérieure, qui doit encore découvrir comment enfin faire nation.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.