Madagascar: Lutte contre la Mpox - Levée du port du masque dans les écoles

La lutte contre la Mpox à Mahajanga connaît une certaine amélioration. Une baisse des statistiques a été constatée. Les responsables du comité opérationnel unité santé publique (COUSP) multisectoriel Boeny ont effectué une déclaration selon laquelle le port du masque n'est plus obligatoire dans les établissements scolaires.

« Nous avons observé que les parents ont une difficulté pour l'achat de masques tous les jours. Le virus est en voie d'être maîtrisé au vu des chiffres, mais cela ne signifie pas que la lutte est terminée. Les élèves peuvent aller à l'école sans masque. Mais les mesures sanitaires et les gestes barrières, ainsi que les différentes précautions, dont le lavage des mains avec des gels et la distanciation sociale, restent valables pour tous », a souligné le porte-parole du COUSP Boeny, mercredi dernier.

Les points de contrôle sanitaire, dont celui à l'entrée de la ville de Mahajanga, dans la commune rurale de Belobaka, sont aussi levés.

Les responsables sanitaires ne sont plus sur place et les tentes ont été enlevées. À Mahajanga, le port du masque est encore de rigueur dans les lieux publics et privés, dont les banques.