Gabon: Laurence Ndong en séance de travail avec les DC des RH de l'administration publique

12 Février 2026
Gabonews (Libreville)
Par MFPRC

Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités, Laurence Ndong, a présidé une séance de travail avec les Directeurs Centraux des Ressources Humaines de l'administration publique.

Cette réunion, tenue trois semaines après la précédente, a été saluée par les DCRH, qui y voient l'émergence d'une nouvelle dynamique de travail et de concertation. À l'ouverture des travaux, Madame le Ministre a rappelé que l'Agent Public est le « visage humain de l'État » et a, à ce titre, insisté sur la nécessité de renforcer l'éthique, la déontologie et la discipline administrative.

Elle a également souligné la responsabilité particulière des DCRH en tant que démembrements du Ministère de la Fonction Publique au sein des départements ministériels. Enfin, elle les a invités à revenir à l'orthodoxie administrative dans la gestion des ressources humaines, conformément à la vision du Chef de l'État et au Pilier « Capital humain et Justice sociale » de son projet de société.

