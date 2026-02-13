Gabon: Laurence Ndong en séance de travail avec les DC des RH de l'administration publique

Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités, Laurence Ndong, a présidé une séance de travail avec les Directeurs Centraux des Ressources Humaines de l'administration publique.

Cette réunion, tenue trois semaines après la précédente, a été saluée par les DCRH, qui y voient l'émergence d'une nouvelle dynamique de travail et de concertation. À l'ouverture des travaux, Madame le Ministre a rappelé que l'Agent Public est le « visage humain de l'État » et a, à ce titre, insisté sur la nécessité de renforcer l'éthique, la déontologie et la discipline administrative.

Elle a également souligné la responsabilité particulière des DCRH en tant que démembrements du Ministère de la Fonction Publique au sein des départements ministériels. Enfin, elle les a invités à revenir à l'orthodoxie administrative dans la gestion des ressources humaines, conformément à la vision du Chef de l'État et au Pilier « Capital humain et Justice sociale » de son projet de société.