Gabon: Une délégation reçue en audience chez Mays Mouissi

Ce mardi 10 février 2026, le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Mays Mouissi, a accordé une audience à une délégation composée des responsables de la Société Nationale Immobilière (SNI), de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et de la Société d'Équipement Général & Travaux (SOBEG).

Implantée au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, la SOBEG est spécialisée dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet de construction et de livraison de logements à Bikélé, comprenant des villas et des appartements. Les échanges ont permis de faire un point d'étape sur les différentes phases de mise en œuvre du projet, ainsi que sur les modalités de rachat par la CDC, avec un prix de sortie plafonné. Les discussions entre les parties progressent de manière constructive et devraient aboutir à la signature prochaine d'une convention, en vue d'un démarrage effectif des travaux au cours de l'année 2026.