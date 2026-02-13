Madagascar: Analamanga - Deux personnes foudroyées en pleine saison des orages

Les violents orages qui sévissent actuellement dans la région Analamanga ont fait deux victimes en l'espace de quelques jours, dans les districts d'Ankazobe et d'Ambohidratrimo. Ces drames rappellent, une fois de plus, les dangers liés aux intempéries en cette période de fortes pluies.

Le premier cas s'est produit le mardi 10 février 2026, vers 17 heures, au lieu-dit Ambalanjanakomby, fokontany de Miarinarivo Sud, commune rurale de Marondry, district d'Ankazobe. Un adolescent de 15 ans a été frappé par la foudre alors qu'il rentrait des champs en compagnie de son père. Le décès aurait été instantané.

Alertée le lendemain matin, la brigade territoriale d'Ankazobe n'a pas encore pu effectuer de descente sur les lieux, situés à environ 37 kilomètres du chef-lieu, en raison de l'état fortement dégradé des routes et du passage d'un système cyclonique dans la région. Une mission de constatation est prévue dès l'amélioration des conditions météorologiques, accompagnée d'actions de sensibilisation.

Le second drame remonte au dimanche 8 février 2026, vers 17 heures, à Ankanjaka, à l'ouest du village d'Ankadifotsy, district d'Ambohidratrimo. Un homme de 30 ans a été mortellement frappé par la foudre alors qu'il rassemblait deux zébus pour regagner son domicile. Les deux animaux ont également péri sur le coup, malgré les tentatives de secours des riverains.

Les autorités locales, appuyées par les responsables sanitaires et un vétérinaire pour le constat des pertes animales, ont procédé aux vérifications d'usage. Des campagnes de sensibilisation ont été menées afin d'inciter la population à redoubler de prudence face aux orages.