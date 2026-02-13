Madagascar: Écosystèmes côtiers - Réunion du COPIL du projet GEC BATAN

13 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Pour une gestion durable des écosystèmes côtiers. C'est dans cet esprit que la réunion du Comité de pilotage du projet GEC BATAN s'est déroulée le 10 février dernier à Antaninarenina, Antananarivo. Un moment riche en échanges et partages entre les membres de ce comité, durant lequel il était surtout question de piloter, d'orienter, de valider et de sécuriser le projet. Ce, en assurant la cohérence entre les enjeux écologiques, sociaux et institutionnels.

Conservation

Mis en œuvre par le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), ce projet se distingue par sa démarche intégrée, visant à concilier conservation environnementale et développement économique durable dans la zone Batan, région Diana.

Dans son approche, ce projet entend non seulement restaurer les écosystèmes de mangroves, mais promouvoir des pratiques durables qui impliquent les communautés locales. « Cela contribue directement à la préservation de la biodiversité côtière, tout en offrant aux pêcheurs des moyens de subsistance durables, sécurisant ainsi leurs revenus à long terme ».

