Madagascar: Vendredi joli

La Teinturerie Ampasanimalo : Mahalia et Ranto Niaina en duo

Une nuit, deux âmes, quelques cordes, une seule vibration : c'est l'ambiance qui se profile à La Teinturerie Ampasanimalo ce soir. Une invitation à plonger dans un univers sonore où les émotions se mêlent aux harmonies, avec Mahalia et Ranto. La musicienne, reconnue pour sa voix porteuse et ses textes engagés, saura captiver le public avec ses mélodies riches et profondes.

Elle sera accompagnée de Ranto Niaina, un artiste talentueux dont la maîtrise des cordes et la sensibilité musicale complètent parfaitement l'univers de Mahalia. Ensemble, ils créeront une atmosphère intimiste où chaque note résonnera avec force. Leur rencontre sur scène sera l'occasion de fusionner leurs styles et de créer une expérience immersive, portée par une seule vibration collective.

Le Louvre Antaninarenina : Soirée avec Silo et Sandrine Rajaofetra

Silo et Sandrine Rajaofetra, se partageant l'affiche, annoncent une soirée placée sous le signe de la créativité et de l'émotion musicale. Le jazz, avec son esprit libre et sa richesse harmonique, sera à l'honneur ce soir. Les deux artistes, chacun avec leur propre univers, fusionneront leurs talents pour offrir une performance inoubliable.

Les spectateurs auront l'occasion de découvrir des compositions originales ainsi que des classiques revisités, le tout dans une atmosphère conviviale et accueillante. Le Louvre Antaninarenina, connu pour son ambiance culturelle vibrante, sera le cadre parfait pour cette soirée musicale teintée d'amour.

La City Ivandry : D-Lain à l'affiche

Avec D-Lain sur la scène de La City Ivandry, les fans de musique urbaine et de vibes entraînantes sont invités à se rassembler pour vivre un moment inoubliable. D-Lain, connu pour son style unique qui fusionne des rythmes modernes et des influences variées, promet de faire vibrer le public avec ses morceaux incontournables. Sa capacité à créer une connexion authentique avec son auditoire fait de lui un artiste à ne pas manquer. Ce concert sera l'occasion de découvrir ses dernières créations ainsi que des hits qui ont fait sa renommée.

Soleya Tsarasaotra : Kiady «Mikalo fitia »

Cap sur une soirée musicale et romantique avec Kiady. Ce soir, le crooner retrouvera les noctambules au Soleya Tsarasaotra. Kiady, avec sa voix envoûtante et son charisme, fera vibrer le public à travers des chansons qui allient tradition et modernité. Ses performances, riches en émotions, sauront toucher les cœurs et créer une atmosphère conviviale et festive. Les spectateurs auront l'occasion de vivre une expérience immersive, ponctuée de musique, de danse et de moments de partage.