Gabon: Le ministère du Logement transmet officiellement 5224 actes de cession à la Conservation

Ce lundi 09 février 2026, le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Monsieur Mays MOUISSI, a procédé à la remise officielle de 5 224 décisions de cession à la Conservation Foncière. La transmission de ces actes permettront la création de titres fonciers au profit de nos concitoyens.

Cette avancée majeure résulte d'un travail coordonné entre les services du Ministère du Logement, notamment ceux de l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC) et de la Société Nationale Immobilière (SNI).

À ce titre :

- L'ANUTTC a finalisé le traitement de 4000 dossiers issus des 9 provinces du pays moins d'un mois :

Estuaire : 1092 ;

Haut-Ogooué : 372 ;

Moyen-Ogooué : 195 ;

Ngounié : 497 ;

Nyanga : 29 ;

Ogooué-Ivindo : 83 ;

Ogooué-Lolo : 57 ;

Ogooué-Maritime : 1130 ;

Woleu-Ntem : 545.

- La SNI a transmis 1224 provenant de l'opération de régularisation foncière en cours de 5100 familles installées sur son patrimoine foncier. Voulue par le Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette dynamique s'inscrit dans une politique de rupture visant l'inclusion sociale par l'accès à la propriété. Cette opération d'envergure nationale a mobilisé plusieurs administrations clés, notamment celles du Ministère de l'Économie à travers la Direction Générale des Impôts (DGI) et la Conservation Foncière.

Alors que le Gabon n'a délivré qu'environ 33 000 titres fonciers en 121 ans, soit une moyenne de 273 actes par an, la constitution de 5 224 dossiers en l'espace d'un seul mois représente l'équivalent de près de 18 années de production. Cette performance exceptionnelle marque une rupture majeure et ouvre une nouvelle ère pour la gouvernance foncière au Gabon.