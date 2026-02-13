Congo-Kinshasa: Le ravin Saïsaï détruit une dizaine de maisons à Tshikapa

À Tshikapa, dans la province du Kasaï, la progression du ravin Saïsaï, dans le quartier Kanangayi, a atteint un niveau critique suite aux pluies torrentielles récentes. Plus d'une dizaine de maisons ont déjà été englouties, laissant de nombreuses familles sans abri et dans une précarité extrême, a constaté mercredi 11 février le reporter de Radio Okapi.

Outre les habitations détruites, l'érosion a également coupé plusieurs avenues, paralysant la circulation dans cette partie de la ville et isolant certains secteurs.

La situation devient de plus en plus préoccupante car le ravin menace désormais des infrastructures stratégiques. Si aucune mesure urgente n'est prise, la concession mennonite, qui abrite le siège de l'Assemblée provinciale, ainsi que l'avenue Lumumba pourraient être les prochaines victimes de cette érosion galopante.

Appel pressant à l'intervention du gouvernement

Face à l'ampleur des dégâts, Alain Nkashama, président provincial de la société civile du Kasaï, interpelle vivement les autorités provinciales et nationales.

« Avec les pluies d'avant-hier, plusieurs habitations ont été englouties. Les autorités doivent tout mettre en oeuvre pour réaliser de grands travaux sur ce site et freiner la progression rapide du ravin. Ce sera une manière de protéger la population locale », a-t-il plaidé.