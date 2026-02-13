Congo-Kinshasa: Une coalition d'ONG propose une loi sur la santé mentale pour protéger les personnes atteintes de troubles psychiques

Le Réseau d'ONG d'action en santé mentale, regroupant des professionnels de santé et des universitaires, a proposé jeudi 12 février à Kinshasa, l'adoption d'une loi sur la santé mentale. L'objectif est de lutter contre le traitement inhumain subi par les personnes atteintes de troubles psychiques et de garantir leur sécurité, leur accès aux soins ainsi que la protection de leurs droits.

Le professeur Daniel Okitundu, médecin directeur du Centre Neuro-Psycho-Pathologique (CNPP), estime que cette loi permettra « d'organiser convenablement le service de soins de santé mentale et de protéger les droits humains des personnes affectées ».

De son côté, le professeur Guy Bumoko, représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a souligné l'importance stratégique de la santé mentale : « Les nations prospères ne sont pas celles qui possèdent le plus de richesses naturelles, mais celles qui investissent dans leur capital humain, notamment le capital cérébral ».

Après amendement des articles et du document final, cette proposition de loi sera présentée à l'Assemblée nationale pour adoption.