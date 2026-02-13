Congo-Kinshasa: La police démantèle une fabrique illicite de whiskys à Lubumbashi

La Police nationale congolaise a démantelé, mercredi 11 février, une fabrique clandestine de boissons fortement alcoolisées et impropres à la consommation, située à quelques kilomètres de Lubumbashi. Six ressortissants indiens, en séjour irrégulier en RDC, ont été interpellés sur place.

La fabrique produisait des whiskys conditionnés dans de petites bouteilles en plastique. Sur les lieux, la police a découvert d'importantes quantités de produits chimiques utilisés dans la fabrication de ces boissons dangereuses pour la santé : bidons de 20 litres d'acide chlorhydrique, sacs de soude caustique, sacs de sucre, ainsi que divers autres produits.

Les enquêteurs ont également trouvé des cartons remplis de bouteilles déjà remplies, soigneusement rangées, ainsi que des rouleaux d'étiquettes destinées à être apposées sur les bouteilles pour leur commercialisation.

Les six individus arrêtés ne disposaient d'aucun document de séjour, ni passeport ni visa, selon la police. Une enquête est en cours pour déterminer l'ampleur de cette activité illicite et ses ramifications.