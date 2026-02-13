Congo-Kinshasa: Forum des As - « La MONUSCO balise la voie à la réouverture de l'aéroport de Goma »

Les médias congolais reviennent essentiellement ce vendredi sur l'arrivée à Goma, par hélicoptère, de la cheffe intérimaire de la MONUSCO.

La Cheffe par intérim de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), Vivian van de Perre, s'est réjouie de fouler de nouveau le sol de la ville de Goma, jeudi 12 février, rapporte Forum des As. Dans la même optique, elle espère que l'ouverture de l'aéroport est une étape importante pour le bien-être de la population après une année depuis l'occupation de la ville par la rébellion de l'AFC/M23 soutenue par le Rwanda, ajoute le journal.

Se réjouissant de fouler à nouveau le sol gomatracien par voie aérienne, écrit Actualite.cd, Vivian van de Perre estime que cette visite marque le début progressif de l'utilisation de cette infrastructure stratégique au profit du bien-être des populations de cette région de la République démocratique du Congo.

Cette visite s'inscrit, selon Congo Nouveau, dans le cadre des préparatifs pour appuyer le « Mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu » dans l'est congolais, prévu par l'accord de Doha. Elle signifie surtout la réouverture de cet aéroport international fermé depuis la prise de la ville par le groupe politico-militaire AFC/M23, analyse le tabloïd.

Pendant de longs mois, rappelle Ouragan, le ciel de Goma est resté muet. Aucun appareil n'y traçait plus sa trajectoire, aucun train d'atterrissage ne venait frôler le tarmac de l'aéroport international, réduit au silence après la prise de la ville par les insurgés du M23 et leurs parrains rwandais, ajoute le tri hebdomadaire.

La MONUSCO a réaffirmé que son appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive, en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue, tout en garantissant la sécurité de son personnel et de ses moyens, note Mediacongo.net.

Vivian Van de Perre a souligné que l'action de la MONUSCO restera strictement encadrée par son mandat et menée dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ajoute le portail.