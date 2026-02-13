Afrique de l'Ouest: La Fondation Jean Paul II pour le Sahel adopte ses nouveaux statuts à Dakar

Dakar — Les statuts révisés de la Fondation Jean Paul II pour le Sahel, validés par le Pape Léon XIV après 40 ans de fonctionnement, ont été adoptés au cours de la 44e session statutaire du conseil d'administration de ladite fondation ouverte ce jeudi à Dakar, a annoncé Mgr Hassa Florent Koné, évêque de San, au Mali, par ailleurs délégué pontifical.

"Nous allons accueillir les nouveaux statuts qui ont été approuvés par le Pape le 29 janvier 2026", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la session. Les statuts consacrent la personnalité morale instrumentale du dicastère pour le Service du développement humain intégral que la Fondation, régie par le droit canonique et civil du Vatican, est applicable aux personnes morales ayant leur siège dans la sainte Cité. Le religieux a notamment indiqué que "les changements dans le monde et à l'intérieur de l'Eglise" ont motivé la révision des statuts de la Fondation Saint Jean Paul II "pour correspondre aux exigences de nos jours".

La transparence dans la gestion, la lutte contre le blanchiment de capitaux, l'instabilité politique, les effets des changements climatiques et les dégâts causés à l'environnement, etc., sont ainsi pris en compte dans les nouveaux statuts pour une meilleure prise en charge des personnes les plus vulnérables, a dit le religieux.

La session statutaire permettra de "réfléchir" à la mission de la Fondation et aux moyens de son action, a dit l'évêque de San, notant que "malgré les efforts conjugués de nombreux acteurs, avec des avancées certaines, les défis demeurent importants pour [les] pays membres".

Il aprécisé que depuis des décennies, la Fondation Jean Paul II accompagne les populations à travers le financement de nombreux projets. La fin de cette session va marquer la fin du mandat du bureau en cours de la Fondation et l'élection d'un nouveau, qui agira selon "le nouvel esprit qui a bénéficié de la contribution de tous, dans la synodalité", a indiqué Mgr Hassa Florent Koné.

La secrétaire générale du dicastère du développement humain intégral du Saint-Siège, soeur Alexandra Smerilli, s'est réjouie de la mise à jour du statut de la Fondation [Jean Paul II pour le Sahel], notant qu'elle promeut la "continuité dans la nouveauté de la vocation de [ladite] Fondation".

Elle a également précisé que la nouvelle version du statut est le "fruit de la collaboration synodale entre les administrateurs désignés par la fondation, les secrétaires d'Etat du Vatican et le dicastère pour le développement intégral humain". Revisitant les nombreuses réalisations, Monseigneur Waldemar Stanisl̸aw Sommertag, nonce apostolique, au Sénégal, en Mauritanie, au Cap-Vert et en Guinée-Bissau, a souligné que la Fondation est "la contribution de l'Eglise catholique à la société de chacun des pays du Sahel" participant à la 44e session statutaire : Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad.