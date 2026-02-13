Sénégal: Cinéma et création numérique - Un plan stratégique 2026-2030 en gestation

12 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique a réaffirmé, jeudi, la volonté de l'Etat de faire du cinéma, de l'audiovisuel et de la création numérique un "levier de croissance, d'innovation et de rayonnement culturel".

Bakary Sarr s'exprimait jeudi, à la clôture de l'atelier d'orientation du Plan stratégique de développement du secteur cinématographique pour la période 2026-2030. Cette rencontre de trois jours vise à "définir une feuille de route réaliste et inclusive pour renforcer la compétitivité et la structuration de ces industries culturelles", a-t-il indiqué. Le secrétaire d'État a salué la qualité des contributions des professionnels et experts ayant pris part aux travaux, soulignant que les recommandations formulées serviront de "base aux orientations futures du secteur".

M. Sarr a rappelé le rôle historique du cinéma sénégalais en Afrique et dans le monde, insistant sur son impact économique, social et culturel, notamment en matière d'emplois pour la jeunesse. Parmi les priorités annoncées figurent "le développement d'infrastructures majeures, telles que le Centre national de la cinématographie, la Cité du cinéma, les salles de projection, les structures de formation et les équipements modernes de création et de diffusion", selon lui.

Bakary Sarr a également évoqué l'intégration des "innovations technologiques", y compris l'intelligence artificielle, ainsi qu'une "gouvernance renouvelée et une diversification des sources de financement" pour soutenir la création et la production. Il a enfin félicité les participants pour leur contribution à l'élaboration du Plan stratégique, estimant que leurs travaux donneront "une nouvelle impulsion au secteur".

