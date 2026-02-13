Sénégal: Phase finale du championnat national de rugby à VII, dimanche, au CNEPS

12 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Centre national d'éducation populaire et sportive (CNEPS) de Thiès va abriter, dimanche, la phase finale du championnat national de rugby à VII, a appris l'APS de l'organisation faîtière de cette discipline sportive.

La finale qui va se dérouler sur un format de tournoi va se jouer de 10h à 16h30, indique la Fédération sénégalaise de rugby. Se félicitant d'une "saison régulière, disputée et riche", la FSR annonce que les huit meilleures formations du Sénégal vont s'affronter pour décrocher le titre suprême à l'issue d'une compétition organisée autour de deux groupes de haut niveau. Elle informe que les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales.

La journée culminera avec la grande finale qui désignera le successeur au trône de champion national 2025-2026. L'Association sportive des forces armées (ASFA) va tenter de décrocher un quatrième titre d'affilée et le cinquième de son histoire.

Poule A :

ASFA-Jambars XV-Dragons VP-Jang RC

Poule B :

INSEPS-KRAC Thiès-Koutal RC-Panthères de Yoff

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.