Sénégal: Phase finale du championnat national de rugby à VII, dimanche, au CNEPS

Dakar — Le Centre national d'éducation populaire et sportive (CNEPS) de Thiès va abriter, dimanche, la phase finale du championnat national de rugby à VII, a appris l'APS de l'organisation faîtière de cette discipline sportive.

La finale qui va se dérouler sur un format de tournoi va se jouer de 10h à 16h30, indique la Fédération sénégalaise de rugby. Se félicitant d'une "saison régulière, disputée et riche", la FSR annonce que les huit meilleures formations du Sénégal vont s'affronter pour décrocher le titre suprême à l'issue d'une compétition organisée autour de deux groupes de haut niveau. Elle informe que les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales.

La journée culminera avec la grande finale qui désignera le successeur au trône de champion national 2025-2026. L'Association sportive des forces armées (ASFA) va tenter de décrocher un quatrième titre d'affilée et le cinquième de son histoire.

Poule A :

ASFA-Jambars XV-Dragons VP-Jang RC

Poule B :

INSEPS-KRAC Thiès-Koutal RC-Panthères de Yoff