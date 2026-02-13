Sénégal: La vidéosurveillance des espaces privés se trouvant dans des lieux de travail, un 'manquement récurrent', selon la CDP

Dakar — La Commission de protection des données personnelles (CDP) déclare, dans un rapport parvenu jeudi à l'APS, avoir relevé au cours du dernier trimestre de l'année dernière des manquements, dont les plus récurrents portent essentiellement sur l'installation de caméras dans des espaces privés se trouvant dans des lieux de travail.

"Concernant le traitement des systèmes de vidéosurveillance, les manquements les plus récurrents relevés par [nos] contrôleurs [...] portent notamment sur l'installation de caméras dans des espaces privés au sein des lieux de travail", écrit la CDP dans son dernier avis trimestriel. "La question du contrôle de l'installation de la vidéosurveillance revient fréquemment chez certaines structures hôtelières, sanitaires..." ajoute-t-elle dans cet avis couvrant les trois derniers mois de l'année 2025.

Selon le document, la CDP a ordonné la désinstallation des caméras installées à la piscine, dans les salles de soins, les bureaux et la cuisine d'une entreprise, car elle estime que leur installation a été faite illégalement. L'instance de régulation de la collecte et du traitement des données personnelles dit avoir constaté qu'une entreprise a mis en place un "système de contrôle d'accès et de pointage par badge", sans obtenir l'autorisation préalable de le faire.

Elle rappelle qu'une demande d'autorisation doit être faite par toute entreprise désireuse de recourir aux systèmes de pointage par empreinte digitale, à Dakar comme dans les autres régions du Sénégal. La CDP recommande, par ailleurs, de "désinstaller les systèmes de pointage par reconnaissance faciale". Elle dit avoir délivré 35 récépissés à des établissements publics en vue de l'installation de systèmes de vidéosurveillance.

"Renforcer la sensibilisation et l'information sur la protection des données à caractère personnel"

Sept récépissés ont été délivrés à des particuliers. Treize autres ont été remis à des entreprises désireuses de se doter de "systèmes de contrôle d'accès et de pointage par badge". La CDP invite les responsables chargés du traitement des données personnelles à "se conformer strictement aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en particulier aux normes encadrant l'installation et l'utilisation des dispositifs de vidéosurveillance dans les lieux de travail et les espaces privés, tels que les hôtels ou les grandes surfaces".

Elle note, en outre, que la majorité des contrôles en matière de vidéosurveillance a eu lieu à la suite de signalements ou de plaintes. La Commission de protection des données personnelles affirme avoir traité, par exemple, entre octobre, novembre et décembre derniers, 165 dossiers, dont 14 plaintes, deux signalements et 127 déclarations. Le régulateur de la collecte et du traitement des données personnelles encourage les responsables concernés à "renforcer les actions de sensibilisation et d'information de leur personnel sur la protection des données à caractère personnel".