Sénégal: Kalidou Koulibaly prolonge son contrat avec Al Hilal jusqu'en 2027

12 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le capitaine des Lions du football, Kalidou Koulibaly a prolongé son contrat d'une année avec son Al Hilal, jusqu'en 2027, a annoncé jeudi le club saoudien.

Le contrat de Koulibaly, arrivé en 2023 en provenance de Chelsea (élite anglaise), devait finir à la fin de cette saison. Le capitaine des Lions a remporté cinq titres avec le club saoudien, en l'occurrence deux Supercoupes d'Arabie saoudite (2023-2024 & 2024-2025), un championnat (Saudi Pro League), en 2023-2024, une King's Cup (2024) et la Riyadh Season Cup. Il a également été quart de finaliste de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 avec Al Hilal. En janvier, Kalidou Koulibaly a décroché son deuxième titre de champion d'Afrique avec les Lions au Maroc.

