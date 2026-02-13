Sénégal: Le leadership féminin dans les médias, une exigence de transformation durable des institutions (Député)

Dakar — Le leadership féminin dans les médias publics n'est pas une option mais une exigence de transformation durable des institutions, a déclaré, jeudi, la députée Mbène Faye, par ailleurs vice-présidente de l'Assemblée nationale, rappelant le "rôle stratégique" de la presse dans la consolidation de la démocratie.

"L'initiative d'une Association des femmes des médias publics traduit une prise de conscience collective, celle que le leadership féminin n'est pas une option mais une exigence de transformation durable de nos institutions", a-t-elle soutenu lors de la cérémonie de lancement officielle de ladite association, à Dakar. Selon la parlementaire, les médias, notamment publics, jouent un rôle stratégique dans la consolidation de la démocratie, à travers leur contribution dans l'éducation et la construction de l'imaginaire collectif.

"Pourtant, malgré les avancées notables, les femmes des médias publics restent encore insuffisamment représentées dans les sphères décisionnaires, cette réalité ne reflète ni leur compétence ni leur engagement ni leur contribution essentielle au service public de l'information", a déclaré la députée. Elle considère cette association comme "un cadre structurant pour amplifier la voix des femmes dans les médias, renforcer leur capacité technique et managériale, briser les stéréotypes persistants et surtout favoriser un meilleur accès aux postes de décisions".

La présidente de l'Association des femmes des médias publics, Matel Bocoum, du quotidien Le Soleil, est revenue sur les missions assignées à l'organisation qu'elle dirige. Il s'agit notamment de renforcement de capacité des femmes, de la mise en place d'un réseau de mentorat, ou encore de l'organisation d'activités de plaidoyer pour notamment améliorer l'image de la femme dans les médias.

Jean Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, a pour sa part encouragé un plus grand accès des femmes aux ressources et formations dans le domaine des nouvelles technologies, afin qu'elles puissent jouer un rôle important dans la transformation des médias.

"Vous avez le pouvoir de façonner un avenir ou les médias sont non seulement plus inclusifs, mais où les voix féminines sont intégrées dans les codes même qui régissent les technologies de demain", a t-il fait valoir, invitant les professionnelles de la presse à explorer ces technologies et à innover, afin d'enrichir le récit médiatique et évoluer vers un nouveau modèle économique. Plusieurs responsables de médias et d'institutions publiques étaient présents à cet évènement, dont les directeurs généraux de la Maison de la presse, du quotidien Le Soleil et de l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Il y avait aussi Maguèye Touré, conseiller technique à la présidence de la République, qui s'est exprimé au nom de Fatou Isidora Mara Niang, représentante personnelle du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).