Sénégal: Innovations et solutions locales au menu d'un forum sur le développement durable

Guédiawaye — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a préconisé, jeudi, un changement de paradigme face aux défis liés aux changements climatiques, à la pression sur les ressources naturelles, en davantage misant sur des solutions durables, portées par des initiatives locales.

"Les réponses importées souvent déconnectées des réalités locales ont toutes leurs limites", a d'abord relevé le ministre à l'ouverture du Forum des innovations et solution locales, jeudi à Guédiawaye, en banlieue dakaroise. Des officiels, des acteurs communautaires, des élus territoriaux, des élèves, des représentants d'organisations de la société civile et partenaires au développement, prennent part à cette rencontre prévue sur trois jours, à l'initiative de l'ONG Enda Tiers-monde, en collaboration avec la ville de Guédiawaye, la commune de Wakhinane Nimzath et de partenaires techniques et financiers.

Selon le ministre, "les solutions fondées sur la nature, portées par les communautés, les femmes et les jeunes constituent des réponses concrètes, crédibles, efficaces et économiquement viables qui puisent leur fondement dans les réalités des terroirs et des savoirs endogènes". Les défis liés aux changements climatiques, à la pression sur les ressources naturelles, à l'accès à l'eau et l'assainissement, à l'emploi et la cohésion sociale "nous oblige aujourd'hui à changer de paradigmes", a encore fait valoir M. Dièye, insistant sur la nécessité pour les pouvoirs publics de "structurer et d'accompagner" ses initiatives communautaires.

Il a indiqué que ces solutions sont "particulièrement pertinentes dans les secteurs stratégiques tels que l'eau, l'assainissement, l'Agriculture, la santé et la résilience des territoires qui relèvent directement des priorités nationales. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a aussi félicité et encouragé les organisateurs de ce forum qui, selon lui, "offre un espace d'engagement, où émergent des partenariats concrets, des mécanismes innovants de financement, ainsi que des solutions capables de faire changer d'échelle".

"L'Etat du Sénégal pour sa part restera pleinement engagé, à créer un environnement favorable à l'innovation locale, à l'investissement vert et à l'entreprenariat durable en étroite collaboration avec les Collectivités territoriales et les acteurs de terrain", a-t-il martelé.