Afrique de l'Ouest: Marché régional des titres publics - Le Sénégal mobilise 279 milliards de FCfa au mois de janvier

Le Sénégal est bien reparti pour une année de performances sur le Marché des Titres publics de l'Uemoa. Au mois de janvier 2026, le Trésor public a mobilisé 279 milliards de FCfa grâce à des émissions de Bons et Obligations assimilables du Trésor (Bat/Oat).

Depuis le début de l'année 2026, le Sénégal s'est montré assez dynamique sur le Marché des Titres publics. Au mois de janvier, grâce à deux opérations, une enveloppe cumulée de 279,7 milliards de FCfa a été levée. La première opération de l'année a eu lieu le 16 janvier. Pour cette émission, le Trésor public a mobilisé 154 milliards de FCfa alors que 140 milliards de FCfa ont été mis en adjudication. Ainsi, l'objectif de départ a été dépassé de 14 milliards de FCfa.

Une performance qui confirme la solidité de la signature du pays et son attractivité persistante auprès des investisseurs de la zone. Les soumissions des investisseurs étaient de 169 milliards de FCfa, soit un taux de couverture de 121,2 %. L'opération était constituée de Bons et Obligations assimilables du Trésor (Bat/Oat). Le Bat à 364 jours a permis de mobiliser 71,45 milliards de FCfa. Le rendement moyen pondéré s'est établi à 6,96 %. S'agissant de l'Oat d'une maturité de 3 ans, elle a permis d'engranger 66 milliards de FCfa avec un rendement moyen pondéré assorti à 7,28 %. Pour ce qui est de l'Obligation assimilable du Trésor d'une durée de 5 ans, elle a permis de collecter 16 milliards de FCfa avec un rendement de 7,69 %. À la fin du mois, soit le 30 janvier 2026, le Sénégal est retourné sur le marché. Une émission simultanée de Bons et d'Obligations assimilables du Trésor a permis de lever 125,72 milliards de FCfa, soit 5,72 milliards de FCfa, au-delà de l'objectif initial fixé à 120 milliards de FCfa.

Quatre instruments ont été usités. Il s'agit d'un Bat à 364 jours et de trois Oat de maturités 3, 5 et 7 ans. Le Bat à 364 jours a concentré l'essentiel des levées, avec 113,31 milliards de FCfa mobilisés assortis d'un rendement moyen pondéré de 7,16 %. L'Oat de 3 ans a permis de lever 8,16 milliards de FCfa pour un rendement moyen pondéré de 7,82 %. Pour l'Oat de 5 ans, elle a permis de capter 4,24 milliards de FCfa à un rendement de 7,75 %. Ainsi, le Sénégal poursuit sa dynamique de succès sur le marché régional. En 2025, 2.225 milliards de FCfa ont été levés. Pour cette année, 2.700 milliards de FCfa sont visés. Participant aux rencontres sur le Marché des Titres publics, le directeur de la Dette publique, Elhadji Alioune Diouf, avait souligné que le gouvernement met en oeuvre une gestion efficiente de la dette. « La dette reste viable. Quand nous regardons, aujourd'hui, ce que nous appelons en économie le différentiel entre le taux de croissance et le taux d'inflation, nous constatons que la dette reste viable », avait-il assuré. Pour les perspectives, M. Diouf souligne que l'État va poursuivre une politique d'endettement prudente en misant sur les ressources concessionnelles dans la limite des disponibilités.

« Cette orientation stratégique est basée sur un diagnostic du portefeuille qui montre un coût moyen de la dette autour de 4 % avec un taux relativement important sur le marché intérieur autour de 7 % et un endettement extérieur beaucoup plus faible en termes de taux. Nous avons un risque de refinancement beaucoup plus important sur la dette intérieure et des risques de change beaucoup plus importants sur la dette extérieure, notamment avec 40 % du portefeuille libellé en devises », avait ajouté le directeur de la Dette publique du Sénégal.