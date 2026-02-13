Sénégal: Tournée de l'Elevage à Linguère - Mabouba Diagne rencontre les acteurs pastoraux

13 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Abdoulaye Sadio

En visite ce jeudi 12 Février 2026 dans le département de Linguère, le ministre de l'Agriculture, de la Soyvealimentaire et de l'Élevage, DR Mabouba Diagne, a placé l'élevage et le pastoralisme au coeur de son agenda. Dans cette zone emblématique du Ferlo, il est allé à la rencontre des éleveurs. Cette étape de la tournée traduit la volonté du Gouvernement de renforcer la résilience des acteurs locaux face aux aléas climatiques et économiques. Il a ainsi affirmé le rôle stratégique de Linguère dans la souveraineté alimentaire nationale.

Le ministre a entamé sa tournée par une rencontre avec les organisations pastorales locales. Il a ainsi écouté les préoccupations des éleveurs sur la disponibilité des pâturages et la santé animale. Cependant, des visites de sites de transhumance comme Labgar, Barkédji Dolly, ont permis de constater l'état des parcours et d'échanger sur les solutions durables face aux aléas climatiques.

Les éleveurs ont salué la démarche de proximité du ministre, tout en demandant un suivi régulier des engagements pris. Ils ont insisté sur la nécessité d'un appui issu de l'élevage (lait, viande cuir). Les jeunes du département de Linguère ont exprimé leur souhait d'être davantage intégrés dans les programmes de formation et d'appui.

Mabouba Diagne a entamé la tournée à Labgar et l'a achevée à Tessékéré. Il a annoncé aux éleveurs la construction des forages pastoraux pour abreuver les bovins dans le département de Linguère. Lors de son passage à Labgar a aussi précisé un programme ambitieux de mise en place de 337 hectares de fourrages destinés à soutenir le cheptel.

Les travaux et semis s'étaleront entre Février et Juillet (Février, mars avril mai juin juillet), selon Dr Mabouba Diagne. Il estime que l'objectif de ce projet, est de renforcer l'autonomie alimentaire du bétail, réduire la dépendance aux aléas climatiques et améliorer la productivité pastorale. Le ministre Mabouba affirme qu'il a rencontré les éleleurs nomades dans la brousse et leur a assuré de la bonne marche de la filière pastorale d'ici sous peu de temps. Il confirme que ces derniers lui ont demandé de l'eau, de l'alimentation du bétail et des unités de transformation laitière pour assurer des emplois aux jeunes. Il ajoute qu'il a ainsi visité des postes vétérinaires et des projets comme Agri-jeunes, PDES, PRADS.

Il a enfin réaffirmé que Linguère restera un pilier du développement de l'élevage au Sénégal, avec des projets structurants à venir.

