Sénégal: Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba - La famille réclame la vérité et attend les résultats de l'autopsie

Au lendemain de l'inhumation de l'étudiant Abdoulaye Bâ, sa famille est sortie du silence.

Par la voix de son oncle, Mamadou Diouldé Bâ, elle a exprimé, hier, dans une déclaration rendue publique, sa douleur, tout en magnifiant les soutiens reçus en cette circonstance. Au nom de la famille, il demande « aux autorités judiciaires d'élucider les circonstances du décès de (leur) fils survenu à l'Ucad ». La famille du défunt affirme « accepter la volonté divine, tout en exigeant que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame ».

Mamadou Diouldé Bâ a remercié « toute la nation sénégalaise, la communauté universitaire et estudiantine, ainsi que la diaspora pour l'attention dont la famille a bénéficié ». « Depuis plusieurs jours, la famille reçoit des appels pratiquement du monde entier », fait savoir l'oncle du défunt étudiant. Il rappelle qu'elle s'en remet à la foi. Selon lui, « quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, Allah est au-dessus de tout et la décision divine est irréversible ».

Revenant sur l'inhumation intervenue, le mercredi 11 février 2026, le porte-parole de la famille d'Abdoulaye Ba, « évoque un moment d'une grande intensité ». « La mobilisation a été extraordinaire et nous remercions les médecins, ainsi que les responsables universitaires, le service social et le Coud pour leur accompagnement dans ce drame », souligne-t-il. À ce jour, précise-t-il, les proches ne sont « pas encore édifiés » sur les causes exactes du décès. Mamadou Diouldé Bâ insiste sur la confiance accordée à la justice sénégalaise, tout en appelant à la transparence. Il décrit son neveu « comme un étudiant brillant, très bien éduqué, un jeune homme exemplaire, profondément attaché à sa mère, allant jusqu'à cuisiner souvent pour elle ».