Sénégal: Démantèlement d'un réseau de trafic de migrants à Saint-Louis

13 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

L'Antenne régionale de Saint-Louis de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a déféré, ce 9 février 2026, deux individus devant le Procureur de la République Financier près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants et escroquerie.

Selon la police, le 4 février 2026, suite à un renseignement opérationnel signalant les préparatifs d'un voyage clandestin vers l'Espagne, les agents de la DNLT ont mis en place un dispositif de surveillance à la gare routière de Saint-Louis. Cette action a permis l'interpellation de l'organisateur principal alors qu'il s'apprêtait à percevoir les frais de participation des candidats.

Les investigations ont conduit les enquêteurs au quartier Pikine 700, où huit (08) candidats ont été découverts et délogés du domicile de l'un des mis en cause. Entendus à titre de témoins, ces candidats ont confirmé avoir versé des sommes comprises entre 200 000 et 400 000 FCFA pour rejoindre les côtes espagnoles.

Le « cerveau » du réseau a reconnu avoir personnellement recruté et logé les candidats, tout en avouant être en pleine négociation pour l'achat d'une pirogue et d'un moteur hors-bord de 60 chevaux.

