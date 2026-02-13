Sénégal: Ultime face-à-face avant dimanche - Tapha Tine absent, Franc confiant pour la victoire

La structure événementielle Jambaar Productions, dirigée par le promoteur Mansour Bâ, a organisé, mercredi dernier, dans les locaux de la 2Stv, l'ultime joute verbale entre Tapha Tine (Écurie Baol Mbollo) et Franc (Jambaar Wrestling Academy). En l'absence de son adversaire, Franc lui a tout simplement promis l'enfer.

Comme le veut la tradition dans l'arène, et souvent sous l'impulsion des sponsors, les promoteurs tiennent un dernier face-à-face dans la semaine précédant le combat, afin d'offrir un dernier avant-goût du choc. C'est dans cet esprit que Mansour Bâ avait convié les deux lutteurs à échanger leurs ultimes mots avant leur confrontation du 15 février à l'Arène nationale de Pikine. Mais Tapha Tine, le « Géant du Baol », a brillé par son absence. Une défection dont les raisons restent inavouées, même si, dans le milieu, certains évoquent parfois des craintes liées à des représailles mystiques. Une absence qui a laissé un goût amer à l'organisateur de cette grande affiche. Seul face aux micros, Franc est resté mesuré, loin de ses sorties volcaniques habituelles.

« Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de ma confrontation avec Tapha Tine. Il s'est absenté lors de ce dernier face-à-face. Je ne peux rien dire en son absence. Il ne reste plus qu'à attendre le jour J pour appliquer les leçons que j'ai apprises face à lui dans l'enceinte de l'arène. Je suis fin prêt », a-t-il déclaré. Déterminé, le pensionnaire de Jambaar Wrestling Academy a également tenu à remercier son entourage. « Mon parcours démontre que je dois redoubler d'efforts pour réaliser de meilleures performances dans ma jeune carrière. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui m'encadrent et mes sparring-partners : Yaram Guèye, Laye Pythagore, Boy Lô, Moussa Dioum 2, Tapha Jr, Batika, Baye Lakhad, Ibou Laye, etc. Ils m'apportent leur soutien afin que je puisse leur ramener la victoire le 15 février », a-t-il disserté.

Celui que ses proches surnomment « Ndiago'Or » n'a pas manqué d'adresser un tacle à son adversaire. « Tapha Tine a encaissé l'avance du promoteur. Il devait faire preuve de professionnalisme en se présentant à ce face-à-face afin d'honorer nos engagements vis-à-vis du promoteur et de ses sponsors », a-t-il dit. Cet affrontement cristallise les passions. Il oppose deux générations, deux styles, mais surtout deux lutteurs aux arguments solides. Verdict, dimanche 15 février, pour ce qui s'annonce comme un choc technique de haut niveau.