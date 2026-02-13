Madagascar: Soccer Camp - Deux formateurs portugais sur le terrain

Dream Team Football Mada organise une série de formations pour les entraîneurs et les joueurs du 12 au 21 février. Deux techniciens portugais animent les séances durant ces dix jours.

Vingt-trois coachs et éducateurs ainsi que cent quarante jeunes footballeurs de 7 à 21 ans sont inscrits pour bénéficier de la série de formations baptisée « Soccer Camp » du 12 au 21 février. Deux formateurs portugais, Guilherme Farinha, diplômé FIFA Pro, et Rui Fernandes, UEFA C, sont de passage à Madagascar, invités spécialement par l'école de football Dream Team Mada pour animer les séances théoriques et pratiques pendant dix jours.

Les trois premiers jours sont destinés aux entraîneurs : les cours théoriques se déroulent au Red Zone à Ampandrana et les cours pratiques sur le terrain synthétique de Betongolo. « C'est la première fois que je viens à Madagascar. Je suis très curieux d'en savoir plus sur le football malgache (...) Nous allons partager nos expériences. J'ai commencé par l'encadrement des jeunes puis des clubs professionnels.

J'ai travaillé sur quatre continents. En côtoyant ces coachs et ces joueurs, je pourrai vous conseiller des astuces pour promouvoir le football malgache », a souligné Guilherme Farinha lors de la première séance de formation d'hier. Les participants recevront des certificats valides à l'international.

Adaptation

Le technicien portugais a déjà visité plusieurs pays du monde au cours de ses cinquante ans de carrière d'entraîneur, notamment en Europe, en Asie, en Afrique ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Outre le Portugal, il a déjà été en mission, entre autres, aux Pays-Bas, en Guinée-Bissau, au Guatemala, au Paraguay et au Costa Rica. Après la formation des entraîneurs, ce sera au tour des jeunes joueurs des clubs de la capitale du 16 au 18 février, puis de celle dédiée aux joueurs de l'école de football Dream Team, du 19 au 21 février au complexe sportif Sport d'Ambatolampy Tsimahafotsy. « Le football est partout (...) Nous partageons nos expériences européennes et nous verrons comment les adapter à la réalité à Madagascar (...) L'équipe nationale malgache a de la qualité. Vous avez un beau stade et vous êtes passionnés de football. Avoir de bonnes conditions, comme les infrastructures, est très important, puis il faut travailler dur et de manière professionnelle pour pouvoir aller loin », souligne le technicien portugais. Outre la série de formations, Dream Team Foot Mada se prépare pour sa participation à deux tournois internationaux de jeunes U14, U15 et U17 : l'Iber Cup, qui se tiendra au Portugal du 29 mai au 5 juin, puis la Gothia Cup en Suède du 12 au 18 juillet.