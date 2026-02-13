Madagascar: Mahajanga - Le paquebot Crystal Symphony débarque deux cents passagers

Grande amélioration au niveau de l'accueil des croisiéristes au port de Mahajanga. Une nouvelle passerelle et des escaliers détachables viennent d'être installés au quai du bac, mardi.

Deux cents passagers, sur les six cents touristes à bord du grand paquebot Crystal Symphony, sont descendus mardi dernier pour visiter la ville de Mahajanga.

C'est une grande première pour le tourisme de croisière dans la région. Après plusieurs années de propositions et de demandes concernant l'installation de cette infrastructure, l'Agence portuaire maritime et fluviale de Mahajanga (APMF) a relancé l'initiative auprès des responsables techniques et des acteurs du tourisme.

« Nous avons proposé ce nouveau système, très adapté pour les touristes : un escalier détachable, qui est une grande première à Mahajanga. Les centaines de passagers étaient rassurés. Avant l'arrivée de ce paquebot, nous avons envoyé en format 3D et en photographie réelle le matériel au commandant du navire. Ils ont été rassurés et ont accepté d'effectuer une escale.

C'est un point important pour le tourisme et aussi pour tout le monde. Le projet a été conçu par l'APMF, et l'entreprise COMAMA a mis en place un ponton. À chaque escale d'un paquebot, la passerelle détachable sera installée afin d'éviter que les touristes mettent les pieds dans l'eau, mais aussi pour leur sécurité », a expliqué le directeur de l'APMF, Ronsard Franck Rakotozafiarimamy.

Accueil et orientation

« La région Boeny a eu l'honneur d'accueillir des touristes internationaux venus découvrir ses riches potentialités touristiques, culturelles et naturelles. Cette visite a permis de mettre en lumière la diversité des atouts de la région Boeny, notamment son patrimoine historique et culturel, ses paysages uniques, ainsi que la chaleur et l'authenticité de l'accueil de sa population.

Cette escale constitue une opportunité stratégique pour renforcer la visibilité internationale de la région Boeny et promouvoir un tourisme durable, inclusif et porteur de développement local. L'objectif est de multiplier l'arrivée des touristes à Mahajanga. C'est déjà un écho positif pour le tourisme », a déclaré le nouveau président du conseil d'administration de l'Office régional du tourisme Boeny (ORTB), Sidine Kaëd.

L'ORTB de Mahajanga, en collaboration avec la direction régionale du tourisme et de l'artisanat, dirigée par Angelo Ramamonjisoa, a assuré l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des visiteurs anglophones afin de valoriser la destination.

Le navire Crystal Symphony est sous pavillon des Bahamas. Il mesure 238 m de long et 30 m de large. Les touristes ont visité le lac sacré de Mangatsa, le cirque rouge, et d'autres ont effectué un tour de la ville.