Madagascar: Gezani - La Jirama rétablit l'électricité et l'eau

Des lignes et installations ont été endommagées par le cyclone Gezani, provoquant des coupures d'électricité et d'eau. La Jirama mobilise ses équipes pour rétablir rapidement les services.

Après le passage du cyclone Gezani, la Jirama est à pied d'oeuvre pour rétablir l'électricité et l'approvisionnement en eau dans les zones touchées. Des dégâts importants ont été enregistrés sur plusieurs lignes moyenne et basse tension, entraînant des coupures massives dans différentes régions du pays.

À Antananarivo et ses environs, quatorze lignes ont été affectées par les vents violents et les orages. « Il ne reste plus que cinq lignes moyenne tension partiellement hors service », indiquent les responsables techniques, précisant que toutes les équipes ont été mobilisées dès mardi soir pour accélérer les réparations. Les abonnés encore privés d'électricité sont invités à contacter le numéro vert 547 ou à consulter la page officielle de la Jirama.

Dans les régions Analamanga et Mangoro, la situation s'améliore progressivement. L'alimentation est « presque entièrement rétablie» à Anjozorobe, Moramanga, Ankazobe et Mahitsy. À Anosibe An'Ala, toutefois, seuls 27 % des abonnés sont actuellement réalimentés, en raison de la chute de douze poteaux basse tension, encore en cours de remplacement.

Dégâts significatifs

Les dégâts sont également significatifs à Foulpointe, où dix-huit poteaux électriques sont tombés, ainsi que des câbles moyenne et basse tension. « 65 % de l'alimentation est actuellement rétablie », tandis que les travaux se poursuivent dans les zones encore affectées. Sur la ligne L25 et la ligne Nord, plusieurs poteaux moyenne tension ont été arrachés, provoquant des coupures à Antsahabe, Ankadinandriana, Ambatomena et Andriampamaky.

La situation est également suivie de près à Andekaleka, principal site hydroélectrique alimentant le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Ny Ando Jurice Ralitera, a indiqué que « le niveau de l'eau à Andekaleka a augmenté de 2,5 mètres ». Une montée des eaux qui peut influer sur la gestion de la production et fragiliser l'équilibre du réseau national. Il reconnaît par ailleurs que « des problèmes techniques perturbent actuellement l'approvisionnement en électricité » et que la situation « pourrait durer plusieurs jours».

À Toamasina et Nosy Varika, l'urgence concerne aussi l'approvisionnement en eau potable. Deux groupes électrogènes de 500 kVA et 160 kVA sont en cours d'acheminement pour relancer les installations de production d'eau, tandis qu'un groupe de 75 kVA doit renforcer la capacité à Nosy Varika. « La Jirama met tout en oeuvre pour rétablir la production et la distribution d'électricité et d'eau dans les plus brefs délais», assure la compagnie.