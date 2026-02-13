Burkina Faso: Coopération Burkina Faso-Fédération de Russie - Un accord sur le fondement de leurs relations signé

Après la relance de leurs relations diplomatiques sous le leadership des Présidents Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine, le Burkina Faso et la Fédération de Russie viennent de signer, le 12 février 2026, un acte juridique pour donner plus de vitalité à leur coopération.

Il s'agit de l'accord sur les fondements des relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie que les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé, ce 12 février à Moscou. La signature de cet accord traduit la volonté commune des deux pays de donner une dimension plus formelle à leur rapprochement diplomatique opéré en 2022. Pour le chef de la diplomatie burkinabè, c'est un document « historique » que lui et son homologue russe ont signé, dans la mesure où il s'inscrit dans la vision des deux chefs d'Etat et un document qui a l'envergure d'un Accord cadre de coopération en remplacement du document qui encadrait les relations entre les deux pays jusque-là.

« Le document que nous avons signé est non seulement une mise à jour mais également un document de vision qui définit les secteurs clés dans lesquels nous devons renforcer notre coopération, l'approche de travail, les visions partagées entre les acteurs des deux parties. C'est un travail minutieux qui a été fait, chaque mot a été bien choisi, chaque paragraphe a été bien réfléchi pour aboutir à ce document consentuel qui offre la perspective aux deux pays d'entamer une nouvelle phase et des projets concrets dans leur coopération », se réjouit le ministre des Affaires étrangères. Tout comme lui, le ministre des Affaires étrangères russe a dit toute sa satisfaction de cet acte qui vient matérialiser la volonté des deux pays de bâtir une coopération solide, pragmatique et exemplaire.

Convergence de vues

Sergueï Lavrov a saisi l'occasion pour indiquer le maintien de l'engagement de son pays aux côtés du Burkina Faso, dans la coopération sécuritaire à travers des appuis techniques, car dit-il, « la lutte contre le terrorisme au Sahel reste une priorité pour Moscou ». Il a également salué la convergence de vues et le soutien mutuel entre les deux pays au niveau des instances internationales notamment à l'ONU. Par ailleurs, la campagne de désinformation que subit le Burkina Faso et par ricochet les pays de l'AES et leurs partenaires sincères, a été abordée lors des échanges entre les deux ministres.

Ils ont relevé la nécessité d'un renforcement de la coopération entre les médias russes et burkinabè, pour des actions et des initiatives plus efficaces dans le cadre de la guerre contre la désinformation. Il faut noter que la signature de l'accord sur le fondement des relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie entre dans le cadre d'une visite de travail que le ministre des Affaires étrangères effectue à Moscou, accompagné de représentants de la présidence du Faso et des experts du département en charge de la diplomatie burkinabè. D'autres actes juridiques seront signés avec la partie russe dans le sens de donner plus de contenu