Burkina Faso: Fonds Wassa Bondo - La nouvelle directrice générale officiellernent installée

Le secrétaire général de la Primature, Abdou Salam Gampéné, a procédé, ce jeudi 12 février 2026, à Ouagadougou, à l'installation officielle de Ida Ouédraogo en qualité de directrice générale du fonds d'appui au sport et à la presse privée « Wassa Bondo ». La cérémonie s'est déroulée en présence de responsables administratifs, de partenaires institutionnels et du personnel du fonds.

Né de la fusion du fonds national de promotion du sport et des loisirs et du fonds de soutien à la presse privée, le fonds « Wassa Bondo » s'inscrit dans la dynamique de rationalisation des instruments publics de financement engagée par le gouvernement. La création de cette structure unifiée répond à la nécessité de disposer d'un mécanisme de financement plus cohérent, plus agile et orienté vers des résultats mesurables. La fusion, a-t-elle précisé, vise à renforcer les missions respectives du sport et de la presse privée, dans une approche intégrée et modernisée. Précédemment conseillère spéciale du Premier ministre, chargée des questions économiques, Ida Ouédraogo, a été nommée en Conseil des ministres, le 22 janvier 2026, pour conduire cette nouvelle structure.

Elle a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités nationales, notamment au président du Faso et au Premier ministre, pour la confiance placée en elle par cette nomination. « C'est avec humilité et un sens élevé des responsabilités que je prends fonction à la tête du fonds Wassa Bondo », a-t-elle déclaré. Ida Ouédraogo a salué les acquis engrangés par ses prédécesseurs, tout en affirmant sa détermination à inscrire son action sous le signe de l'intérêt général et de la performance publique. Pour ce faire, la rigueur dans la gestion, la transparence dans l'allocation des ressources et l'évaluation régulière des impacts constitueront les principes directeurs de son mandat.

Abordant les priorités du fonds, Mme Ouédraogo a l'ambition, dans le domaine sportif, de dépasser une approche exclusivement sociale ou événementielle pour bâtir une véritable économie sportive, créatrice d'emplois, de valeur ajoutée et de cohésion sociale. Le Fonds soutiendra notamment des projets structurants favorisant la professionnalisation des acteurs, la formation et le développement d'infrastructures adaptés. Concernant la presse privée, elle a relevé l'enjeu stratégique de la souveraineté informationnelle.

Dans un contexte marqué par de profondes mutations technologiques, le fonds accompagnera la modernisation, la professionnalisation et la résilience économique des médias nationaux. Le secrétaire général de la Primature, Abdou Salam Gampéné, a rendu hommage aux anciens responsables du fonds national de promotion du sport et des loisirs et du fonds de soutien à la presse privée pour le travail accompli. A la nouvelle directrice générale, il a affirmé que sa nomination repose sur ses compétences techniques, son expérience managériale et sa connaissance des enjeux stratégiques de l'action publique.

« Vous disposez des atouts nécessaires pour réussir cette mission. La mobilisation des équipes sera déterminante », a-t-il affirmé, tout en assurant le soutien constant de la Primature. M. Gampéné a également appelé le personnel à demeurer uni et engagé avec la nouvelle responsable afin de relever collectivement les défis assignés au fonds. En langue Dioula, « Wassa Bondo » signifie « le grenier du succès », une appellation qui symbolise la gestion responsable et rigoureuse des ressources publiques au bénéfice des populations.