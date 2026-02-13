Le ministre des Affaires étrangères a reçu en audience dans la soirée du 10 février, l'Envoyé spécial de l'Union européenne pour le Sahel, monsieur João Cravinho.

3e visite de l'émissaire de Bruxelles à Ouagadougou, il dit être venu présenter la nouvelle approche des 27 concernant la coopération avec le Burkina Faso, car selon lui, il y'a une évolution positive de la perception de l'Union européenne sur notre pays. Il s'agit d'une approche d'écoute, de dialogue approfondi et de respect mutuel, en vue de trouver un consensus dans le partenariat, en évitant les méthodes devenues archaïques. « Nous devons quitter l'approche de dialogue entre bailleurs de fonds et bénéficiaires et aller dans une démarche d'écoute et de dialogue permanent. Malgré certains points de désaccord, il faut travailler à ce qu'ils ne paralysent pas les aspects sur lesquels nous sommes en accord et qui sont les plus importants », a laissé entendre l'Envoyé spécial de l'Union européenne pour le Sahel.

Il a aussi présenté les piliers sur lesquels son institution souhaite désormais mettre l'accent dans le partenariat avec le Burkina Faso, à savoir le renforcement de la coopération politique et diplomatique, le renforcement de la sécurité humaine dans toutes ses dimensions, et l'appui aux initiatives visant la résilience socioéconomique des personnes retournées dans leurs localités après le retour de la sécurité dans ces localités.

Le ministre des Affaires étrangères a salué cette nouvelle approche de l'Union européenne, tout en indiquant que cela est en adéquation avec les attentes des autorités burkinabè vis-à-vis des partenaires. « Nous étions dans un monologue à deux et non dans un dialogue, avec comme conséquence un manque de consensus et des programmes qui ne répondaient pas forcément aux attentes des populations », explique Karamoko Jean Marie Traoré, tout en souhaitant que le regard des 27 pays de l'UE sur le Burkina Faso soit véritablement réajusté, sans préjugés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous voulons que le prisme du regard change, pour que le Sahel ne soit plus présenté comme un concentré de problèmes mais comme un espace avec ses potentialités, avec des populations qui aspirent à un meilleur avenir et qui en ont les moyens et les ressources », insiste le chef de la diplomatie burkinabè. Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue permanent, en vue d'éviter les goulots d'étranglement dans la suite de la coopération. Pour aller plus en profondeur sur les axes de la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso, monsieur João Cravinho ira également à la rencontre d'autres autorités gouvernementales pendant son séjour au pays des Hommes intègres.