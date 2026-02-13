Burkina Faso: Editions Sidwaya - Le nouveau DFC, Karamoko Ouattara prend fonction

Le nouveau Directeur des finances et de la comptabilité (DFC) des Editions Sidwaya, Karamoko Ouattara, a pris service le jeudi 12 février 2026, au siège de l'établissement, à Ouagadougou.

Nommé en Conseil des ministres du 5 février 2026, le nouveau Directeur des finances et de la comptabilité (DFC) des Editions Sidwaya, Karamoko Ouattara est entré en fonction le jeudi 12 février 2026. Inspecteur du Trésor, il remplace à ce poste Donnibo Jacob Da, appelé à d'autres fonctions. A l'issue de son installation par le Secrétaire général (SG) par intérim des Editions Sidwaya, Abou Barro, le DFC entré, Karamoko Ouattara, a d'abord traduit sa reconnaissance à la directrice générale de Sidwaya, aux premiers responsables du département en charge de la communication pour la confiance placée en sa modeste personne.

Il a, ensuite, salué le travail accompli par son prédécesseur et l'engagement de toute l'équipe de Sidwaya pour les performances enregistrées. « C'est dans cette dynamique que je place ma prise de fonction, dans un esprit de franche collaboration, de confiance et d'engagement pour relever les défis du moment », a-t-il déclaré. M. Ouattara a profité de l'occasion pour solliciter l'accompagnement de tous pour la réussite de sa mission et pour le rayonnement de la « maison commune ». « Je vous rassure de ma disponibilité pour accompagner les structures opérationnelles dans l'atteinte des objectifs fixés par la directrice générale », a -t-il dit.

Donnibo Jacob Da, qui a passé 5 ans et 8 mois comme directeur des finances et de la comptabilité des Editions Sidwaya, a dit avoir exercé dans une bonne ambiance à Sidwaya. C'est pourquoi, il a salué l'esprit d'équipe et de solidarité de l'établissement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En outre, il a exprimé sa gratitude à ses collaborateurs et collaboratrices de la direction des finances et de la comptabilité pour leur assiduité dans le travail accompli ensemble. « Ce serait prétentieux pour moi de vouloir dresser un bilan de travail. Je voudrais plutôt rassurer la directrice générale ainsi que les membres du conseil d'administration que j'ai toujours travaillé pour le bon fonctionnement des Editions Sidwaya », a-t-il poursuivi.

Poursuivre les efforts de consolidation des acquis

Le DFC sorti a, par ailleurs, félicité M. Ouattara pour sa nomination et a souhaité qu'il bénéficie des mêmes loyautés et dévouement que ses anciens collaborateurs lui ont témoigné durant toutes ces années d'exercice.

Par la voix du SG par intérim, la directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh/Guiré, a reconnu le leadership de M. Da, la « maison commune » a enregistré des avancées significatives. Elle a, en effet, révélé qu'il a oeuvré au renforcement de la gouvernance budgétaire et à l'optimisation des ressources financières de l'établissement dans un contexte marqué par les contraintes économiques, sécuritaires et des exigences accrues de transparence et de bonne gouvernance. Selon elle, Donnibo Jacob Da a su conduire les missions de la DFC en réalisant notamment la mise en oeuvre réussie du statut dérogatoire avec l'opérationnalisation de la comptabilité privée, le début de la mise en oeuvre du contrat plan entre l'Etat et les Editions Sidwaya.

« Grâce à votre pragmatisme, à votre sens élevé de l'anticipation et de la gestion des contraintes, vous avez pu, avec la direction générale, absorber presque la totalité des engagements de Sidwaya envers les prestataires. Recevez toute notre reconnaissance pour les services rendus et les efforts consentis au bénéfice de la stabilité et de la crédibilité financière de l'établissement. De là où vous serez, continuez à nous apporter tout l'appui nécessaire », a-t-elle exhorté.

S'adressant au nouveau DFC, la directrice générale de Sidwaya a relevé qu'il a occupé, avant sa nomination, divers postes de responsabilité dans les administrations centrales et déconcentrées. « Avec ces expériences fort appréciables, vous aurez pour mission de poursuivre les efforts de consolidation des acquis et d'accompagner les Editions Sidwaya dans la réalisation de ses missions régaliennes », a-t-elle indiqué, tout en lui rassurant de son entière disponibilité à l'accompagner dans sa nouvelle mission.

Adama SAWADOGO