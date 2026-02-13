Sénégal: UGB - La CESL décide de reprendre les cours, maintient son mot d'ordre 'sous d'autres formese

Saint-Louis — La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) annonce avoir décidé de surseoir à son mot d'ordre de cessation de toute activité pédagogique, mais dit militer pour d'autres formes de grève.

"La CESL décide de surseoir à son mot d'ordre de cessation de toute activité pédagogique et maintient son mot d'ordre sous d'autres formes", peut-on lire dans un communiqué de la CESL reçu à l'APS.

La CESL interpelle par ailleurs la direction du Centre régional des oeuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) "sur son devoir de responsabilité, de transparence", et lui demande d'assumer "pleinement ses décisions de fermeture ou de réouverture des restaurants en les formalisant par un communiqué ou une note d'information officielle".

La Coordination des étudiants de Saint-Louis a par ailleurs exprimé leur solidarité à l'endroit de leurs camarades de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui "font l'objet de traques systématiques par les forces de l'ordre", tout en dénonçant la décision du Conseil académique de l'UCAD de suspendre les amicales d'étudiants.