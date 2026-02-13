Congo-Kinshasa: La LINAFOOT suspend ses matches à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre

interview

La Ligue nationale de football (LINAFOOT) a annoncé, lundi 9 février, la suspension de ses matches à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise lors d'une réunion stratégique réunissant le ministre des Sports, le Secrétariat général aux Sports, la FECOFA, les gestionnaires des stades et la commission de gestion de la LINAFOOT.

Cette mesure intervient après la suspension de toute activité sportive au stade Tata Raphaël par le ministère des Sports et Loisirs, en raison d'actes répétés de vandalisme visant les infrastructures sportives. Le même phénomène est observé dans plusieurs stades en province, où le non-respect des calendriers perturbe la compétition.

Le Tout Puissant Mazembe a dénoncé, dans un communiqué publié le 11 février sur ses réseaux sociaux, une série de reports de matchs qui affectent le bon déroulement du championnat.

Question :

-Quelle analyse faire de l'organisation de la Ligue nationale de football ?

Invités :

-Delphin Kikuni, ancien vice-président de la Linafoot et analyste sportif.

-Héritier Yindula Mukole, directeur de communication du TP Mazembe et Gestionnaire du stade TP Mazembe.

-Arsène Mpunga, Journaliste sportif.